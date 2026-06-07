Ginasta Simone Biles revela problema sério de saúde

A ginasta Simone Biles revelou ter enfrentado um problema de saúde nos últimos dias e classificou o episódio como uma das experiências "mais assustadoras" de sua vida. A norte-americana compartilhou nas redes sociais uma foto usando pulseiras hospitalares e afirmou que "quase morrer" não estava nos seus planos para a semana, sem detalhar o que aconteceu.



"Não sou do tipo que costuma compartilhar coisas assim porque valorizo a privacidade nos dias de hoje, mas quase morrer não estava nos meus planos para esta semana", escreveu a atleta na legenda da publicação.



Biles contou ainda que passou os últimos dias em repouso e destacou que a situação foi ainda mais difícil pela ausência do marido, Jonathan Owens, jogador da NFL, que estava em Indianápolis para compromissos profissionais.



"Foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida, se não a mais assustadora, especialmente porque Jonathan estava em Indianápolis para os treinos. Passei esta semana de repouso na cama. Vou explicar mais cedo ou mais tarde", completou.



Aos 29 anos, Biles soma 11 medalhas olímpicas na carreira, sendo sete de ouro, duas de prata e duas de bronze. Nos Jogos de Paris-2024, conquistou o ouro por equipes, no individual geral e no salto. No solo, ficou com a prata, atrás da brasileira Rebeca Andrade, campeã da prova.



A norte-americana ainda não confirmou se seguirá no ciclo olímpico até Los Angeles-2028. Em entrevistas recentes, deixou em aberto a possibilidade de voltar a competir em casa, mas também admitiu que pode acompanhar os Jogos apenas como torcedora.