Dybala ganha força no Mengão

Em busca de reforços para o ataque, a diretoria do Flamengo monitora a situação de Paulo Dybala, de 32 anos. Fora da lista da seleção argentina para a Copa do Mundo, o atacante tem contrato com a Roma (ITA) até o fim deste mês.

De acordo com o Paparazzo Rubro-Negro, o interesse ainda está em estágio inicial. O jogador e o clube italiano não chegaram a um acordo para a renovação contratual, e a equipe teria sinalizado com uma proposta de redução salarial.

Nos últimos meses, o nome de Dybala também foi ligado ao Boca Juniors (ARG). No entanto, as conversas perderam força, cenário que pode ter sido influenciado pela eliminação da equipe na fase de grupos da Libertadores.

Revelado pelo Instituto (ARG), o atacante ganhou projeção no futebol argentino antes de se transferir para a Itália, em 2012. A contratação para o setor ofensivo é uma prioridade da diretoria do Fla, que busca um jogador para disputar posição com Arrascaeta.