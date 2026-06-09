Bruno Guimarães cobra mais respeito à Seleção

Bruno Guimarães pediu mais respeito à seleção brasileira e aos seus jogadores ao comentar uma declaração polêmica de Michael Olise. O atacante francês afirmou que não conseguia citar o melhor jogador brasileiro, embora tenha mencionado pelo menos um nome ao falar sobre outras seleções.

"Muita gente fala certas coisas para poder se aparecer, mas ninguém tem cinco estrelas no peito. Contamos com grandes jogadores atuando nos melhores clubes do mundo, e é preciso dar o devido respeito aos nossos atletas. Na Inglaterra, por exemplo, as pessoas respeitam demais o Brasil. Isso não significa que o favorito sempre vai vencer, mas estamos entre os candidatos", afirmou o volante.

Atualmente, o Brasil é apontado como um dos favoritos muito mais pelo peso de sua história do que pelo futebol apresentado. Ainda em processo de reconstrução, a equipe busca ganhar consistência sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, que segue realizando testes e mantém em aberto algumas dúvidas sobre a formação titular para a estreia na Copa. Nem mesmo os jogadores têm convicção sobre a equipe ideal, como admitiu Bruno Guimarães.