Atlético-GO vence de virada e amplia sequência negativa do América-MG na Série B

O Atlético-GO demonstrou forças, fora de casa, e se afastou do Z-4. Nesta segunda-feira, em partida da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, venceu o América-MG - na Arena Independência, em Belo Horizonte - de virada por 2 a 1: gols de Marrony e Gustavo Coutinho; Felipe Amaral descontou.
Com o resultado positivo, os goianos vão a 16 pontos, enquanto os mineiros seguem sem vencer e com três pontos ganhos. O Atlético-GO faz a abertura da 13ª rodada diante do CRB, no Antônio Accioly, às 19h da sexta-feira, enquanto o América-MG encara o Fortaleza, na Arena Castelão, às 20h da terça-feira (dia 16).
O jogo começou bastante equilibrado, com o Atlético-GO tentando se impor mesmo como visitante. Assim, teve a primeira boa chance: após bate-rebate na pequena área, a bola sobrou para Guilherme Lopes chutar, mas Éverton Brito salvou em cima da linha. Sem dar oportunidade de resposta ao América-MG, os goianos quase ampliaram quando Guilherme Marques bateu cruzado próximo à trave.
Na primeira boa chegada, o América-MG foi letal. Léo Alaba cobrou escanteio e Felipe Amaral cabeceou para trás, vendo a bola morrer no fundo da rede. O castigo, no entanto, veio rápido: Guilherme Marques recebeu nas costas de Dalbert e tocou para a pequena área servindo Marrony, que chegou por trás e deu carrinho para estufar o barbante.
Na volta para a etapa final, os times não tiveram nenhuma mudança em suas peças, porém sim na postura. Os mineiros, antes com pouca criatividade, assustaram primeiro: depois de corte parcial e ruim da defesa atleticana, Éverton Brito soltou uma pancada e Paulo Vítor fez boa intervenção para evitar nova vantagem americana. Logo depois, foi a vez de Segovinha tentar e o goleiro salvou novamente.
Substituições foram realizadas e o efeito foi a favor dos visitantes. Na primeira oportunidade em campo, Bruno José avançou pela direita e parou em defesaça de Gustavo. Em seguida, o ponta virou garçom e tocou para Gustavo Coutinho, de primeira, virar o placar. As equipes promoveram mais novidades, mas foi Bruno quem voltou a balançar a rede ao receber no meio da marcação, porém desta vez a arbitragem impugnou por impedimento.
FICHA TÉCNICA
AMÉRICA-MG 1 X 2 ATLÉTICO-GO
AMÉRICA-MG - Gustavo; Léo Alaba, Ricardo Silva, Rafa Barcelos e Dalbert (Luidy); Felipe Amaral (Val Soares), Alê (Yago Souza) e Segovinha (Willian Bigode); Gabriel Barros (Paulo Victor), Mastriani e Éverton Brito. Técnico: Umberto Louzer.
PONTE PRETA - Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano (Natã), Matheus Índio (Leandro Vilela) e Guilherme Marques (Léo Tocantins); Marrony (Adriano Martins), Gustavo Coutinho e Geovany Soares (Bruno José). Técnico: Eduardo Souza.
CARTÃO AMARELO - Guilherme Marques (ACG).
GOLS - Felipe Amaral e Marrony, aos 30 e aos 32 minutos do primeiro tempo; e Gustavo Coutinho, aos 26 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).
PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.
LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).