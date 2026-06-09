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Esportes

Sem Neymar, Ancelotti faz mistério para estreia da Seleção na Copa

Craque permanece com atividades na academia e ainda não tem previsão para treinar no campo

Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira
Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira -
Nova Jersey (EUA) - A seleção brasileira deu mais um passo na preparação para a estreia na Copa do Mundo de 2026. Ainda sem Neymar, o técnico Carlo Ancelotti comandou uma atividade com 25 jogadores e dividiu os atletas em dois grupos. O treinador italiano, no entanto, ainda não deu pistas sobre a escalação para enfrentar o Marrocos, dia 13, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Nos 15 minutos abertos à imprensa, o técnico Carlo Ancelotti não deu indícios da escalação. O treinador italiano deu coletas para Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Éderson, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Luiz Henrique, enquanto o restante ficou sem. Neymar, por sua vez, seguiu a rotina de treinos na academia.
Após a vitória sobre o Egito, Carlo Ancelotti afirmou que já tem um time titular em mente. Desde que assumiu o comando da Seleção, o treinador italiano já fez 12 escalações diferentes. No amistoso contra os egípcios, pela primeira vez ele abriu mão do esquema 4-2-4 e apostou no 4-3-3, colocando mais um homem no meio-campo para reforçar o setor.
Sem conquistar o título mundial há 24 anos, o Brasil tenta encerrar o pior jejum de sua história e busca o hexacampeonato. A seleção brasileira estreia no dia 13, às 19h (de Brasília), contra Marrocos, em Nova Jersey. Depois enfrenta o Haiti, dia 19, às 21h30, na Filadélfia, e a Escócia, dia 24, às 19h, em Miami, pela última rodada da fase de grupos.
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Nos treinamentos, Ancelotti tem indicado que fará grandes alterações no time titular
Nos treinamentos, Ancelotti tem indicado que fará grandes alterações no time titular Divulgação/CBF
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