Atlético de Madrid rejeita oferta de quase R$ 900 milhões por atacante argentino

Rio - O Real Madrid tem nomes importantes no seu ataque como Vini Jr e Kylian Mbappé, além disso vai contar com o retorno de Endrick na próxima temporada, mas segue querendo reforçar o setor. O clube espanhol fez uma proposta de 150 milhões de euros (R$ 899,2 milhões) ao Atlético de Madrid por Julián Álvarez, porém, o rival acabou recusando.

O Atlético de Madrid reforçou que só libera o argentino pela multa rescisória de 500 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões). O atacante, de 26 anos, tem contrato com a atual equipe até junho de 2030. Além do Real Madrid, o Barcelona e o PSG tem interesse na contratação do jogador.

Em agosto de 2024, o Atlético de Madrid desembolsou algo em torno de 75 milhões de euros fixos (R$ 468 milhões na época) ao Manchester City. Na última temporada, Julián Álvarez disputou um total de 49 jogos, marcou 20 gols e distribuiu 9 assistências.

Confira a nota oficial:

"O Real Madrid CF anuncia que, após a reunião de hoje do Conselho de Administração, fez uma oferta de 150 milhões de euros ao Club Atlético de Madrid pelos direitos federativos do jogador Julián Álvarez.



Após analisar e avaliar a proposta, o Atlético de Madrid agradeceu ao clube pela oferta, feita no âmbito das boas relações existentes entre os dois clubes, e a rejeitou, citando a cláusula de rescisão do jogador".