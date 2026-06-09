Fortaleza vence Náutico nos Aflitos e entra no G-6 da Série B

O Fortaleza se recuperou na Série B do Campeonato Brasileiro e voltou a vencer. Nesta terça-feira, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE), teve a pontaria mais calibrada e triunfou pelo placar mínimo diante do Náutico, em jogo pela 12ª rodada. O gol da vitória foi marcado contra pelo zagueiro Mateus Silva, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, os cearenses vão a 21 pontos, em quarto lugar, enquanto os pernambucanos seguem nos 19 pontos, agora em sexto lugar.

A partida começou movimentada e truncada, mas o Fortaleza foi quem se impôs sobre o Náutico. Assim, teve efetividade quando Luiz Fernando recebeu em profundidade e rolou para Miritello completar, porém, o impedimento havia sido marcado. A resposta veio num chutaço de Vinícius, após tabelar com Dodô, que parou em boa defesa de João Ricardo.

Antes dominados, os pernambucanos passaram a pressionar, empurrados pela torcida, e tiveram duas chances para sair do zero. A primeira foi uma cabeçada de Dodô e a outra um chute de Derek, contudo o goleiro alencarino salvou ambas. Não demorou e veio nova oportunidade: Dodô cruzou na medida para Derek bater no travessão. Na reta final, após lateral na área, a bola desviou na marcação e Mateus Silva fez contra, aos 42 minutos.

Na volta para o segundo tempo, o Náutico não promoveu novidades, enquanto o Fortaleza veio com duas mudanças. Logo no início, um duro golpe aos visitantes, pois Rodriguinho foi expulso por pisão em Igor Fernandes. Assim, o domínio passou a ser todo dos mandantes, que chegaram perto quando Reginaldo recebeu bom passe de Wenderson e mandou para fora.

A pressão persistiu e novas chegadas foram perigosas. Numa destas, Derek testou e João Ricardo salvou em cima da linha; depois, Dodô foi quem arriscou de longe e o goleiro defendeu de novo.

Mateus Silva teve a chance da redenção em cabeceio após cruzamento de Reginaldo, mas o camisa 1 leonino evitou mais uma vez, consolidando a vitória.

Os times voltam a campo, pela 13ª rodada da Série B, nos próximos dias: o Fortaleza faz o encerramento diante do América-MG, na Arena Castelão, às 20h da terça-feira (16), enquanto o Náutico visita o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, às 19h do domingo (14).

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0 X 1 FORTALEZA

NÁUTICO - Muriel; Reginaldo, Betão (Wanderson), Mateus Silva e Igor Fernandes (Yuri Silva); Wenderson (Marcos Rosa), Leonai Souza (Ramon Carvalho) e Dodô; Vinícius, Júnior Todinho e Derek (Juninho). Técnico: Guilherme dos Anjos (interino).

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Rodriguinho, Lucas Sasha (Ryan), Rodrigo e Mucuri (Fuentes); Vitinho (Pochettino), Miritello (Lucas Crispim) e Luiz Fernando (Kayke Queiroz). Técnico: Thiago Carpini.

GOL - Mateus Silva, contra, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leonai Souza, Mateus Silva e Juninho (NAU); Brítez, Luiz Fernando, Mucuri e Kayke Queiroz (FOR)

CARTÕES VERMELHOS: Rodriguinho e Miritello (FOR)

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR)

RENDA - R$ 137.231,00

PÚBLICO - 7.753 torcedores

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).