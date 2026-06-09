Ponte Preta perde para o Cuiabá em casa e amplia crise na Série B

A Ponte Preta segue sem conseguir reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, a equipe foi derrotada pelo Cuiabá por 2 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 12ª rodada da competição.
O resultado mantém a equipe campineira afundada na parte de baixo da tabela. Com apenas oito pontos conquistados, a Ponte ocupa a vice-lanterna e vê aumentar a pressão em meio à má campanha. Já o Cuiabá chegou aos 16 pontos e ganhou fôlego na classificação.
O duelo começou equilibrado, com os donos da casa buscando o ataque e criando boas oportunidades. Apesar do maior volume ofensivo da Ponte, quem abriu o placar foi o Cuiabá. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Pepê levantou a bola na área e João Basso apareceu entre os defensores para cabecear firme e colocar os visitantes em vantagem.
A reação ponte-pretana veio nos acréscimos da etapa inicial. Após cruzamento de Élvis e desvio da defesa, a bola sobrou para Tárik, que testou para o fundo das redes e deixou tudo igual antes do intervalo.
Na volta para o segundo tempo, a Ponte seguiu tentando assumir o controle da partida e chegou a assustar em uma finalização de Júlio que quase encontrou Pottker na pequena área. No entanto, foi o Cuiabá quem voltou a balançar as redes.
Aos 19 minutos, Kauan Cristtyan aproveitou cruzamento para a segunda trave, ganhou da marcação na velocidade e completou para o gol, recolocando o time mato-grossense à frente no placar.
Nos minutos finais, a Ponte tentou pressionar em busca do empate, principalmente nas bolas paradas cobradas por Élvis, mas não conseguiu evitar mais uma derrota diante de sua torcida. No fim, Baianinho ainda foi expulso.
Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Juventude no domingo, às 11h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). No mesmo dia, às 16h, o Cuiabá recebe o Vila Nova, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
FICHA TÉCNICA
PONTE PRETA 1 X 2 CUIABÁ
PONTE PRETA - Diogo Silva; Júlio, Lucas Cunha, Palacios e Danilo Barcelos (Kevyson); Léo Gomes (Miguel), Tárik e Élvis; Jonathan Cafu (Baianinho), William Pottker (Brandão) e David da Hora (Gustavo Telles). Técnico: Edson Boaro.
CUIABÁ - Marcelo Carné; Raylan, João Basso, Vitor Mendes e Marlon (Eric Melo); Raul, Calebe (Weverson), Pepê (Luiz Otávio) e David Miguel (Luis Soares); Rodrigo Rodrigues e Vinícius Peixoto (Kauan Cristtyan). Técnico: Eduardo Barros.
GOLS - João Basso, aos 35, e Tárik, aos 47 minutos do primeiro tempo. Kauan Cristtyan, aos 19 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Danilo Barcelos, Élvis, Lucas Cunha e William Pottker (Ponte Preta); David Miguel (Cuiabá).
CARTÃO VERMELHO - Baianinho (Ponte Preta).
ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).
RENDA - R$ 63.625,00.
PÚBLICO - 2.381 torcedores.
LOCAL - Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).