Marta dispara contra arbitragem após derrota do Brasil para os Estados Unidos: 'Uma palhaçada'

A craque Marta criticou a arbitragem após a derrota da seleção brasileira feminina para os Estados Unidos por 1 a 0 em amistoso disputado em Fortaleza nesta terça-feira. Na saída do campo, a atacante lamentou a atuação da árbitra espanhola Paola Cebollada Lopez.

"Ela pegou e queria ser o espetáculo, tipo assim, a principal figura do espetáculo. Uma galera dessa veio assistir o jogo para ela fazer uma palhaçada dessa. Sinto muito, desculpa, mas esse tipo de arbitragem não pode acontecer, principalmente em um jogo entre Brasil e Estados Unidos", disparou a jogadora.

Marta, de 40 anos, não atuava pelo Brasil desde a Copa América do ano passado. Ela começou a partida no banco de reservas e entrou em campo na segunda etapa, quando a partida já estava em 1 a 0 para as americanas. A craque chegou a discutir com as adversárias, mas pouco fez para evitar a derrota brasileira.

Nos acréscimos, Bia Zaneratto e Tarciane foram expulsas. Depois do apito final, Ludmila e Kerolin também receberam cartão vermelho por reclamação. Por todas essas decisões da arbitragem, Angelina, capitã do Brasil, também saiu de campo na bronca. A jogadora reclamou da ausência de checagem do VAR em algumas jogadas e da atitude de algumas atletas da seleção americana em campo.

"O VAR não funciona, aparentemente não checa nada. A nossa atleta toma pisão e ninguém checa. Aí um empurrão aqui e ela quer começar a expulsar nossas atletas. Então, assim, é muito difícil. Uma das atletas deu uma entrevista falando que uma atmosfera muito legal, em campo ela estava falando ali que a gente é uma m..., que a gente não sabe jogar bola. Então, uma p... falta de respeito tanto da arbitragem quanto das atletas de lá também, que falam, falam, falam, mas na hora do vamos ver ali, quando não tem câmera, quer falar um monte de m... também dentro de campo. Então, assim, agradecer a torcida que apoiou a gente o tempo todo, a gente sempre vai dar o nosso melhor. Infelizmente, foi muito atrapalhada hoje para conseguir o resultado, mas a gente vai trabalhar para que isso não aconteça novamente", disse a capitã do Brasil.

Apesar da derrotas, Angelina destacou a presença da torcida nas arquibancadas da Arena Castelão. Mais de 55 mil pessoas acompanharam a partida no estádio, novo recorde em jogos da seleção feminina. "De verdade, agradeço demais a torcida, que foi perfeito o que eles fizeram aqui. Bateram recorde, apoiaram o tempo todo, então meu muito obrigado a todo mundo de Fortaleza."

Este foi o segundo amistoso entre brasileiras e americanas nesta Data Fifa. No último sábado, 6, o Brasil levou a melhor por 2 a 0, em jogo realizado na Neo Química Arena.