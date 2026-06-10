Sport tenta retomar a liderança da Série B no fechamento da 12ª rodada

A longa 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chega ao seu capítulo final na noite desta quarta-feira (10) após seis dias de disputas. Três confrontos encerram oficialmente a jornada, com direito a brigas diretas para ingressar no G-6, fuga da zona de rebaixamento e o Sport em campo com a missão de recuperar a liderança isolada.

O grande foco das atenções estará na Ilha do Retiro, em Recife (PE), às 21h. O Sport entra em campo pressionado pelos resultados parciais da rodada, que permitiram ao Vila Nova assumir o topo temporário com 25 pontos.

Com 22 pontos, o time pernambucano precisa obrigatoriamente do triunfo em casa para reassumir o posto mais alto da tabela. O desafio será contra o Athletic-MG, que soma 17 e projeta uma vitória como visitante para colar de vez na zona de classificação.

Um pouco mais cedo, a partir das 20h, o estádio Presidente Vargas será o palco de um duelo de alta tensão no Nordeste. O Ceará mede forças com o Avaí em uma briga direta para se afastar das últimas posições. O time mandante soma 13 pontos e tenta usar o fator casa para abrir distância do próprio clube catarinense, que abre a zona da degola com 10 e enxerga o jogo como a chance ideal para deixar o Z-4.

No mesmo horário, o estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), vai abrigar um embate equilibrado entre duas equipes que miram o pelotão de cima. Goiás e Novorizontino medem forças em Goiânia em um confronto direto onde ambos somam exatamente 17 pontos.