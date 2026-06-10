Neymar faz atividade com bola e aumenta a esperança de retorno aos gramados

Estados Unidos - Já na reta final da recuperação, Neymar apareceu participando de uma atividade com bola dentro no CT utilizado pela seleção brasileira, em Nova Jersey, e aumentou as expectativas para sua volta aos gramados. Em vídeo, o craque joga 'altinha' com os companheiros e parece se movimentar sem maiores problemas.

Porém, o italiano reforçou que isto dependeria do resultado dos exames realizados nesta segunda (8). Segundo Rodrigo Caetano, coordenador executivo da Seleção, o camisa 10 aproveitou os últimos dias para trabalhar pesado , com fisioterapeutas e preparadores físicos, e acelerar a volta aos gramados.

Às vésperas da estreia contra Marrocos, marcada para este sábado (13), às 19h (de Brasília), é improvável que Neymar seja envolvido na partida. Porém, a comissão técnica nutre a expectativa de voltar a contar com o craque já no próximo jogo, contra o Haiti, no dia 19 de junho.

Veja vídeo de Neymar treinando com bola