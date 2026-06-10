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Neymar faz atividade com bola e aumenta a esperança de retorno aos gramados

Craque corre para se recuperar ainda na fase de grupos da Copa do Mundo

Neymar 'bate bola' com companheiros em treino da Seleção
Neymar 'bate bola' com companheiros em treino da Seleção -
Estados Unidos - Já na reta final da recuperação, Neymar apareceu participando de uma atividade com bola dentro no CT utilizado pela seleção brasileira, em Nova Jersey, e aumentou as expectativas para sua volta aos gramados. Em vídeo, o craque joga 'altinha' com os companheiros e parece se movimentar sem maiores problemas.
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Neymar se recupera de lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, sofrida antes de sua apresentação na Granja Comary, em Teresópolis. Na última sexta-feira (5), Ancelotti ventilou a possibilidade de o craque voltar a treinar com a equipe ainda nesta semana.
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Porém, o italiano reforçou que isto dependeria do resultado dos exames realizados nesta segunda (8). Segundo Rodrigo Caetano, coordenador executivo da Seleção, o camisa 10 aproveitou os últimos dias para trabalhar pesado, com fisioterapeutas e preparadores físicos, e acelerar a volta aos gramados.
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Às vésperas da estreia contra Marrocos, marcada para este sábado (13), às 19h (de Brasília), é improvável que Neymar seja envolvido na partida. Porém, a comissão técnica nutre a expectativa de voltar a contar com o craque já no próximo jogo, contra o Haiti, no dia 19 de junho.
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Veja vídeo de Neymar treinando com bola

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