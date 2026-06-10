Novorizontino atropela o Goiás fora de casa, goleia por 4 a 0 e sobe para o 5º lugar da Série B

O Novorizontino conquistou uma grande vitória na noite desta quarta-feira ao bater o Goiás por 4 a 0, no estádio da Serrinha, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe paulista chegou ao sexto jogo consecutivo sem derrota e se aproximou das primeiras posições da tabela.
O triunfo leva o Novorizontino aos 20 pontos, ocupando a quinta colocação e ficando mais próximo da briga pela liderança. Já o Goiás perdeu a chance de seguir entre os primeiros colocados e caiu para o décimo lugar, com 17.
Apesar do placar elástico, o início da partida foi dominado pelos donos da casa. O Goiás criou as melhores oportunidades, principalmente com Anselmo Ramon e Lucas Lima, mas esbarrou em uma grande atuação do goleiro Jordi. Aos poucos, porém, o Novorizontino equilibrou as ações e mostrou eficiência no ataque.
Aos 31 minutos do primeiro tempo, Rômulo puxou um rápido contra-ataque e cruzou para Robson, que desviou para abrir o marcador para os visitantes.
Na etapa final, o time paulista transformou a vitória em goleada. Aos 10 minutos, Castrillón recebeu pela direita e cruzou na medida para Robson marcar o segundo gol da partida e o seu segundo no confronto.
Pouco depois, Robson sofreu pênalti após se antecipar à marcação dentro da área. Na cobrança, Rômulo deslocou Thiago Rodrigues e ampliou a vantagem do Novorizontino. O quarto gol saiu aos 30 minutos. Vinícius Paiva avançou da esquerda para o centro e finalizou com categoria para fechar a goleada em Goiânia.
O Novorizontino ainda teve a chance de transformar o placar em 5 a 0 nos minutos finais. Carlão invadiu a área, driblou Luisão e finalizou rasteiro, mas Lucas Ribeiro apareceu para evitar uma surra ainda maior para o Goiás.
FICHA TÉCNICA
GOIÁS 0 X 4 NOVORIZONTINO
GOIÁS - Thiago Rodrigues; Diego Caito (Rodrigo Soares), Luisão, Lucas Ribeiro e Nicolas (Djalma); Machado (Baldória), Juninho (Brayann), Bruno Sávio (Jean Carlos) e Lucas Lima; Anselmo Ramon e Esli García. Técnico: Daniel Paulista.
NOVORIZONTINO - Jordi; Castrillón, Carlinhos (Gabriel Bahia), Patrick e Maykon; Matheus Bianqui (Luís Oyama), Léo Naldi, Rômulo e Diego Galo (Juninho); Vinícius Paiva (Hélio Borges) e Robson (Carlão).
GOLS - Robson, aos 32 minutos do primeiro tempo; Robson, aos 11, Rômulo, aos 25, e Vinícius Paiva, aos 31 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Luisão e Nicolas (Goiás); Robson (Novorizontino).
ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Estádio Serrinha, em Goiânia (GO).