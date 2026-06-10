Ceará vence com comando interino e deixa Avaí na zona de queda da Série B

Mesmo sob o comando do técnico interino Anderson Batatais, o Ceará, que, nos últimos cinco jogos havia vencido apenas um, voltou a triunfar nesta quarta-feira ao vencer por 2 a 1 o Avaí no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Vozão, que após a demissão de Mozart ainda busca acertar os novos rumos, ganhou uma posição importante na tabela e agora chegou ao 12º lugar, com 16 pontos.
Enquanto isso, o Leão da Ressacada, que só ganhou nas duas primeiras rodadas, ou seja, completou dez jogos de jejum, segue em situação delicada dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com dez pontos.
A partida começou bastante movimentada, com ambas as equipes buscando o gol. O Avaí, mesmo fora de casa, buscava equilibrar as ações e não somente ter uma postura defensiva.
Por outro lado, o Ceará foi bem mais efetivo. Até que, depois de insistir, marcou o primeiro gol. Após uma cobrança de escanteio de Melk, pelo lado direito, Júlio César apareceu subindo com tudo no miolo da zaga para vencer os defensores e testar firme para fazer 1 a 0. Na sequência, o Vozão quase ampliou com Wendel Silva e depois com Melk, que recebeu ótima bola e bateu forte de canhota, mas a bola foi na rede pelo lado de fora.
O time da casa continuou melhor, mas só conseguiu ampliar na parte final, pouco antes do intervalo. Melk, que vivia grande noite, enfim deixou a sua marca. Aos 46, o camisa 40 recebeu na ponta direita, onde gosta, gingou para cima do marcador, trouxe para dentro e bateu forte, rasteiro, no contrapé de Léo Aragão.
O segundo tempo começou mais lento. Mas o Avaí conseguiu diminuir. Após rápida troca de passes, a bola sobrou para a finalização de Sorriso. A bola ainda desviou na marcação e entrou: 2 a 1, aos 14 minutos. Animado, o visitante ainda tentou o empate.
Mas, a partir dos 30 minutos, o Avaí diminuiu o ritmo, talvez, por cansaço. O Ceará, que tinha sido pressionado, optou por se defender e garantir a vitória.
Sem muito tempo para lamentar ou comemorar, as equipes voltam a campo na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 21h. O Ceará sai para visitar o embalado Criciúma, no Heriberto Hülse, em uma partida complicada, enquanto o Avaí segue jogando longe de seus domínios e vai até o estádio VGD encarar o debilitado Londrina, que está na zona de rebaixamento.
FICHA TÉCNICA
CEARÁ-CE 2 X 1 AVAÍ-SC
CEARÁ - Richard; Rafael Ramos (Enzo Lodovico), Júlio César, Éder, Luizão e Fernando (Sánchez); João Gabriel, Diego (Richardson) e Matheus Araújo (Gustavo Prado); Wendel Silva (Gabriel Amaral) e Melk (Matheusinho). Técnico: Anderson Batatais (interino).
AVAÍ - Léo Aragão; Wallison (Wesley Gasolina), João Maistro, Guilherme Aquino (Gabriel Simples) e DG; Paulo Vítor (Del Piage), Luiz Henrique (Wenderson), Daniel Penha e Jean Lucas; Thayllon (Sorriso) e Walace (Léo Gamalho). Técnico: Cauan de Almeida.
GOLS - Júlio César, aos 18, e Melk, aos 40 minutos do primeiro tempo; Sorriso, aos 14 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Éder, Luiz Otávio e Matheus Araújo (Ceará). Walace, DG e Paulo Vitor (Avaí).
ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro(RS).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).