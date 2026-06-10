Sport empata com Athletic no Recife e desperdiça chance de se isolar na liderança da Série B

O Sport desperdiçou a chance de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, ao empatar por 1 a 1 com o Athletic-MG, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Este jogo encerrou a 12ª rodada e deixou o time pernambucano com 23 pontos, em terceiro lugar, atrás de São Bernardo (24) e Vila Nova-GO (25).
Uma vitória deixaria o Sport com a mesma pontuação do líder e melhor saldo de gols. O clima era de confiança, porque o time vinha de duas vitórias: fora contra o Juventude (1 a 0) e em casa diante do rival Náutico (2 a 0). O valente Athletic-MG completou cinco jogos invicto, já soma 18 pontos e ocupa a intermediária nona posição.
Com apoio de sua torcida, o Sport começou o jogo tomando as iniciativas ofensivas. Com o domínio do meio campo, teve mais posse de bola e criou as melhores chances. Mas faltou capricho no último passe, antes da finalização.
A torcida até vibrou com um gol de Perotti, porém, o auxiliar anulou por impedimento. O próprio Perotti, nos minutos finais, teve outra boa chance para marcar. Após cruzamento do lado esquerdo, ele bateu de virada e tirou tinta da trave e deixou a torcida no suspiro.
Mais cauteloso, o Athletic só teve uma chance para fazer seu gol, num lance esquisito. Depois de levantamento, Benevenuto cabeceou errado, no entanto, a bola ficou livre para o chute de Kauan Rodrigues. Ele chutou para fora.
O Sport voltou mais avançado no segundo tempo, encurtando o campo para o Athletic. A pressão deu certo e o gol saiu aos 14 minutos. Depois do cruzamento para a pequena área, Biel ajeitou de cabeça e Augusto Pucci bateu de primeira. Um chute cruzado e que entrou no canto direito do goleiro Luan Polli. No intervalo, Pucci tinha entrado no lugar de Madson.
A vantagem deixou o Sport mais aliviado, mas, mesmo com domínio em campo, sofreu o empate numa falha defensiva. Diogo fez boa jogada pelo lado direito, girou e levantou na área, onde o volante Ian Luccas apareceu sozinho. Ele dominou a bola na perna e chutou de virada, no canto esquerdo de Thiago Couto. Gol de empate do time mineiro, aos 20 minutos.
O técnico Alex Souza logo usou suas cinco substituições, ganhando força para reforçar a marcação. Mas sem perder as poucas oportunidades de contra-atacar nos espaços deixados pelo Sport. O time da casa até tentou, mas sem sucesso chegar ao segundo gol. O placar não mudou e a torcida vaiou o Sport ao fim de jogo, com o frustrante empate em casa.
FICHA TÉCNICA
SPORT 1 X 1 ATHLETIC
SPORT - Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Pedro Martins (Zé Gabriel), Fábio Matheus e Biel (Marlon Douglas); Chrystian Barletta (Max), Perotti e Edson Lucas (Carlos de Pena). Técnico: Márcio Goiano.
ATHETIC-MG - Luan Polli; Jhonathan, João Miguel, Belezi e Diogo Batista (Douglas Pelé); Gian
Cabezas (Jota), Ian Luccas (Gabriel Moysés), Kauan Rodrigues e Zeca; Dixon Vera (Ruan Assis) e Max (Bruninho). Técnico: Alex Souza.
GOLS - Augusto Pucci, aos 14, e Ian Luccas, aos 20 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Carlos de Pena (SPO). Bruninho (ATH).
ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).
RENDA - R$ 297.962,00.
PÚBLICO - 13.724 torcedores.
LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).