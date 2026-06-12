Atlético-GO tenta embalar na Série B do Brasileiro contra pressionado CRB

A Série B do Brasileiro não dá trégua e abre a 13ª rodada nesta sexta-feira. No estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), o Atlético-GO recebe o CRB, às 19h (de Brasília), em um confronto de times que miram objetivos distintos na tabela de classificação.

Os donos da casa chegam aliviados após quebrarem um jejum de três partidas na rodada anterior, ocupando agora a 13ª colocação com 16 pontos. Por outro lado, o CRB liga o sinal de alerta: estacionado na 15ª posição com 14 pontos, o time alagoano tenta estancar a crise para não flertar com a zona de rebaixamento.

Para o compromisso dentro de seus domínios, a tendência é que a comissão técnica do Atlético-GO repita a escalação que superou o América-MG por 2 a 1, fora de casa. Com isso, o trio ofensivo formado por Geovany Soares, Marrony e Gustavo Coutinho, estes dois últimos responsáveis pelos gols em solo mineiro.

Pelo lado do CRB, o clima é de reconstrução imediata após o revés por 3 a 2 sofrido diante do São Bernardo, em pleno estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Buscando dar maior consistência tática e criatividade ao setor de transição, o técnico Daniel Barroca deve promover alterações importantes na linha de meio-campo para o desafio na capital goiana.

O zagueiro Wallace, que vinha atuando improvisado como volante, deve perder a vaga entre os titulares para a entrada de Patrick de Lucca. Além disso, Pedro Castro surge como o favorito para assumir a armação no lugar de Danielzinho.

No sistema defensivo, o time manterá a estrutura com apenas dois defensores de área, Henri e Fábio Alemão. No ataque, o centroavante Mikael passou por um trabalho de controle de carga física durante a semana, mas deve ir para o jogo.

Os demais confrontos da rodada nacional serão desmembrados nos próximos dias, com folga no sábado, data da estreia do Brasil na Copa do Mundo diante de Marrocos. No domingo (14), seis jogos movimentam o cenário, com destaque para São Bernardo e Sport, às 11h, e Novorizontino e Náutico, às 19h. Os quatro times brigam por vagas no G-6.

Na segunda-feira (15), Londrina e Avaí medem forças simultaneamente a Criciúma e Ceará, às 21h. O encerramento da rodada acontece na terça-feira (16), com o embate entre Fortaleza e o lanterna América-MG na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 13ª RODADA DA SÉRIE B:

Sexta-feira (12)

19h

Atlético-GO x CRB-AL

Domingo (14)

11h

São Bernardo-SP x Sport-PE

Juventude-RS x Ponte Preta-SP

16h

Athletic-MG x Goiás

17h

Cuiabá-MT x Vila Nova-GO

19h

Botafogo-SP x Operário-PR

Novorizontino-SP x Náutico-PE

Segunda-feira (15)

21h

Londrina-PR x Avaí-SC

Criciúma-SC x Ceará

Terça-feira (16)

20h

Fortaleza-CE x América-MG