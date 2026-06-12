F-1: Norris desbanca Russell e lidera 2º treino livre do GP de Barcelona; Bortoleto é 8º

Depois de ver a Mercedes dominar a primeira atividade, a McLaren respondeu rápido e terminou a 2ª sessão de treinos livres desta sexta-feira para o GP de Barcelona-Catalunha na frente. Lando Norris fez a marca de 1min15s426 e terminou em primeiro com Russell, desta vez, no segundo posto. Oscar Piastri fechou o Top-3. Kimi Antonelli, líder do campeonato, ficou apenas em quinto, atrás da Ferrari de Charles Leclerc e não conseguiu competir com os rivais para buscar o topo. Bortoleto terminou em oitavo.

Na segunda atividade livre desta sexta-feira no Circuito de Barcelona-Catalunha, Max Verstappen logo cravou o melhor tempo andando na casa de 1min16. Na pista, com quase todos os pilotos utilizarando pneus médios, a disputa aumentou. Na sequência, George Russell, da Mercedes, e Oscar Piastri, da Mclaren, baixaram a marca do holandês e se alternaram na liderança.

O Safety car precisou ser acionado na primeira meia hora de trabalhos na Espanha. A bandeira amarela entrou em ação porque o carro de Liam Lawson parou na saída dos boxes e o piloto reclamou de problemas com a caixa de câmbio da Racing Bull.

Na segunda metade da atividade, Bortoleto voltou dos boxes com pneus macios e o resultado foi muito bom. O piloto brasileiro fez uma excelente volta com a Audi e saiu da 15ª colocação para ficar entre os dez primeiros, alcançando o oitavo posto.

Na parte final, a McLaren entrou de vez na briga pelo melhor tempo. Lando Norris superou Russell e Oscar Piastri ficou em terceiro deixando a Mercedes em segundo. Com problemas o heptacampeão Lewis Hamilton não entrou na briga efetiva pelos primeiros lugares termino em 9º

Os pilotos voltam à pista neste sábado para participar da última atividade livre antes da realização do treino classificatório, previsto para as 11h (horário de Brasília). No domingo, a corrida está marcada para as 10h.

CONFIRA O RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE PARA O GP DE BARCELONA-CATALUNHA:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s2426

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min15s435

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min15s483

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min15s799

5º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min16s015

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min16s321

7º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min16s411

8º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min16s611

9º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min16s631

10º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min16s674

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min16s934

12º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min16s945

13º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min16s697

14º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min17s020

15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min17s051

16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min17s260

17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min17s538

18º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min18s225

19º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min18s790

20º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min19s261

21º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min19s286

22º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min19s459