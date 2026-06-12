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Rio terá chuva na estreia do Brasil

Previsão indica tempo fechado na cidade na noite deste sábado (13)

Fim de semana do carioca será de tempo instável
Fim de semana do carioca será de tempo instável -
Rio - Quem estiver na cidade do Rio para assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo deve se preparar para uma mudança no tempo. Isso porque há previsão de chuva para a noite deste sábado (13), quando inicia a jornada da seleção canarinha em busca do sonho do hexa.
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Fim de semana do carioca será de tempo instável - Érica Marin / Agência O Dia
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Fim de semana do carioca será de tempo instável - Érica Marin / Agência O Dia
Fim de semana do carioca será de tempo instável - Érica Marin / Agência O Dia
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Fim de semana do carioca será de tempo instável - Érica Marin / Agência O Dia
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Fim de semana do carioca será de tempo instável - Érica Marin / Agência O Dia
Fim de semana do carioca será de tempo instável - Érica Marin / Agência O Dia
A manhã desta sexta-feira (12) começou com uma névoa úmida ocupando o céu do município. Com o passar das horas, o número de nuvens diminuiu e o Sol apareceu. Contudo, houve mudança no decorrer do dia, devido a áreas de instabilidade associadas ao deslocamento de um sistema de baixa pressão, de acordo com o Sistema Alerta Rio. No final da tarde, pancadas isoladas de chuva moderada podem ocorrer.
Neste sábado (13), ainda por conta do deslocamento do sistema de baixa pressão no oceano, a previsão é de nebulosidade variada com chuva fraca a moderada isolada durante a tarde e a noite - a seleção joga às 19h contra o Marrocos. Os ventos estarão predominantemente moderados. A estimativa para temperatura máxima é 29°C e a mínima 17°C.
No domingo (14) e na segunda-feira (15), o tempo deve permanecer instável na cidade do Rio devido ao deslocamento de uma frente fria em alto mar, com céu parcialmente nublado e chuva fraca a moderada, isolada, a partir do final da tarde de domingo e a qualquer momento de segunda. A temperatura pode alternar entre 28°C e 17°C.
Na terça (16), o Alerta Rio prevê instabilidade no céu devido ao transporte de umidade, ficando nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada durante o dia. Este dia deve ser o mais frio até então, com máxima de 24°C e mínima de 17°C.
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