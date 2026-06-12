Rio terá chuva na estreia do Brasil

Rio - Quem estiver na cidade do Rio para assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo deve se preparar para uma mudança no tempo. Isso porque há previsão de chuva para a noite deste sábado (13), quando inicia a jornada da seleção canarinha em busca do sonho do hexa.

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A manhã desta sexta-feira (12) começou com uma névoa úmida ocupando o céu do município. Com o passar das horas, o número de nuvens diminuiu e o Sol apareceu. Contudo, houve mudança no decorrer do dia, devido a áreas de instabilidade associadas ao deslocamento de um sistema de baixa pressão, de acordo com o Sistema Alerta Rio. No final da tarde, pancadas isoladas de chuva moderada podem ocorrer.

Neste sábado (13), ainda por conta do deslocamento do sistema de baixa pressão no oceano, a previsão é de nebulosidade variada com chuva fraca a moderada isolada durante a tarde e a noite - a seleção joga às 19h contra o Marrocos. Os ventos estarão predominantemente moderados. A estimativa para temperatura máxima é 29°C e a mínima 17°C.

No domingo (14) e na segunda-feira (15), o tempo deve permanecer instável na cidade do Rio devido ao deslocamento de uma frente fria em alto mar, com céu parcialmente nublado e chuva fraca a moderada, isolada, a partir do final da tarde de domingo e a qualquer momento de segunda. A temperatura pode alternar entre 28°C e 17°C.

Na terça (16), o Alerta Rio prevê instabilidade no céu devido ao transporte de umidade, ficando nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada durante o dia. Este dia deve ser o mais frio até então, com máxima de 24°C e mínima de 17°C.