Atlético-GO leva três gols no 1º tempo, mas busca empate com CRB pela 13ª rodada da Série B

A abertura da 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro teve muita animação e gols. Nesta sexta-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), o Atlético-GO empatou por 3 a 3 contra o CRB. O curioso é que o time alagoano, como visitante, saiu na frente e abriu 3 a 0 no primeiro tempo. Mas cedeu o empate na etapa final.
Com o resultado, os goianos vão a 17 pontos na 11ª posição, já os alagoanos ficam nos 15 pontos ganhos na 15ª colocação.
O jogo começou bastante acelerado e o CRB foi eficiente na primeira chegada, antes do primeiro minuto. Thiaguinho fez o passe para Mikael, que bateu na saída do goleiro e estufou a rede aos 56 segundos. Não demorou e saiu o segundo: Thiaguinho tabelou pela direita e deu chute colocado, deslocando Paulo Vítor. A bola ainda bateu na trave antes de entrar, aos seis minutos.
A resposta do Atlético-GO veio em batida da entrada da área de Guilherme Marques, mas direto para fora. Tranquilos após abrir boa vantagem, os alagoanos passaram a jogar no erro adversário para tentar fazer o terceiro.
Mikael desarmou Leandro Vilela ainda no círculo central e avançou em velocidade, marcando pela segunda vez no encontro, aos 30 minutos. Ele é o artilheiro da Série B, com nove gols.
Os goianos, sem criatividade, pouco levaram perigo e foram ao intervalo debaixo de vaias. Para o segundo tempo, Atlético-GO e CRB voltaram com uma mexida cada, buscando propostas diferentes. Mais presente ao setor ofensivo, o time goiano diminuiu o prejuízo: Geovany Soares levantou pela esquerda e Gustavo Coutinho cabeceou firme, aos oito minutos.
Pouco depois, Coutinho sofreu pênalti de Lucas Lovat e bateu seguro, deixando a equipe viva no jogo, com 3 a 2, aos 15.
Os atleticanos seguiram intensos e quase empataram em duas boas chances. Na primeira, Ewerthon chutou de longe e Vitor Caetano fez a defesa parcial; no rebote, Gustavo Coutinho parou no travessão.
Com a pressão adversária, os alagoanos realizaram novas trocas para ter a consolidação da vitória e até marcaram o quarto num golaço de Dadá Belmonte, porém a arbitragem marcou toque de mão na origem.
Quando tudo parecia caminhar para o triunfo regatiano, veio um duro golpe para alegria da torcida mandante. Após levantamento na área, Bruno José encostou e Léo Jacó testou ao fundo do barbante, aos 40 minutos.
Ainda deu tempo de Guilherme Pato receber pela direita e chutar cruzado, assim como uma falta de Luiz Phellype. Ambos pararam em Paulo Vítor.
Os times voltam a campo, pela 14ª rodada da Série B, na próxima semana: o Atlético-GO encara o Sport, na Ilha do Retiro, às 21h da quinta-feira (18), enquanto o CRB enfrenta o Fortaleza, no Rei Pelé, às 16h do domingo (21).
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-GO 3 X 3 CRB
ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Ewerthon (Felipe Guimarães), Tito, Barreto e Guilherme Lopes (Bruno José); Cristiano (Igor Henrique), Matheus Índio (Leandro Vilela) e Guilherme Marques; Marrony (Léo Jacó), Gustavo Coutinho e Geovany Soares. Técnico: Eduardo Souza.
CRB - Vitor Caetano; Hereda (Patrick De Lucca), Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat(Reverson); Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho (Luizão); Thiaguinho (Guilherme Pato), Mikael (Luiz Phellype) e Dadá Belmonte. Técnico: Eduardo Barroca.
GOLS - Mikael, aos 56 segundos e aos 30 minutos, e Thiaguinho, aos sete minutos do primeiro tempo; Gustavo Coutinho, aos oito e 15, e Léo Jacó aos 40 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Paulo Vítor e Gustavo Coutinho (ACG); Danielzinho, Thiaguinho e Guilherme Pato (CRB).
ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).
PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).