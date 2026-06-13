F1: veja o grid de largada do GP de Barcelona com Russell na pole e Bortoleto em 12º

O britânico George Russell, da Mercedes, conquistou a terceira pole position da temporada na manhã deste sábado (13), após treino classificatório no Circuito de Barcelona-Catalunha, na cidade de Montmeló. Na terceira posição do campeonato, o piloto cresceu nos momentos finais e liderou o Q2 e Q3.
Com o tempo de 1min14s679, Russell superou Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes), e formaram as três primeiras posições. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Audi) e Charles Leclerc (Ferrari) completam as dez primeiras colocações.
Já o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu a 12ª posição e foi eliminado no Q2. Na última semana, em Mônaco, ele não conseguiu disputar a segunda fase após sofrer um acidente e ficou em 16º.
SEM SURPRESAS NO Q1
A disputa no treino classificatório começou sem grandes surpresas no Circuito de Montmeló, com Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) garantindo os melhores tempos. O heptacampeão fez 1min15s625 e garantiu a primeira colocação.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, garantiu a 14ª posição e conseguiu passar para o Q2, com 1min16s616. Na última semana, em Mônaco, o jovem piloto até conseguiu passar para a segunda etapa, mas errou em um dos trechos, sofreu um acidente nos últimos instantes e não pôde participar.
Já o experiente Fernando Alonso, da Aston Martin, vai largar na última colocação dentro de casa. Bicampeão da Fórmula 1, o piloto teve a pior colocação no grid de largada no GP de Barcelona, após terminar em 20º na corrida de 2022.
Os eliminados do Q1 foram: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams), Sérgio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) e Fernando Alonso (Aston Martin).
BORTOLETO ELIMINADO NO Q2
O brasileiro terminou o Q2 apenas com a 12ª posição e não conseguiu confirmar a vaga entre os dez melhores para o grid de largada. O jovem teve desempenho semelhante durante o TL1 e o TL3. Apenas durante o segundo treino livre ele conseguiu estar entre os primeiros, fechando com a 8ª colocação.
Já a liderança ficou com George Russell, com 1min15s228. Ele foi seguido por Charles Leclerc e Kimi Antonelli. Líder do Q1, o britânico Lewis Hamilton ficou com a 5ª posição.
Os eliminados do Q2 foram, respectivamente: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine), Oliver Bearman (Haas) e Carlos Sainz (Williams).
Q3 TEM MAIS UM ACIDENTE DE LECLERC
Em mais um final de semana frustrante, o monegasco Charles Leclerc sofreu outro acidente em circuito. Na tentativa de volta mais rápida, o piloto da Ferrari saiu de traseira e colidiu contra o muro. Durante o GP de Mônaco, no último domingo (7), ele perdeu o controle na curva Antony Noghès durante a relargada e abandonou a prova na volta 65.
Na última tentativa, os pilotos da Mercedes protagonizaram mais uma disputa acirrada na pista. Kimi Antonelli tinha o melhor desempenho, mas foi ultrapassado pelo companheiro George Russell, com 1min14s679. Com uma ótima performance, o experiente Lewis Hamilton se "infiltrou" entre os rivais e conquistou a segunda posição, com 1min14s743.
COMO FICOU O GRID DE LARGADA NO GP DE BARCELONA NA FÓRMULA 1
1. George Russell (ING/Mercedes), 1min14s679
2. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min14s743
3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min14s998
4. Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s001
5. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min15s021
6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min15s077
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min15s090
8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min16s542
9. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min16s657
10. Charles Leclerc (MON/Ferrari), sem tempo
11. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min15s840
12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min16s001
13. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min16s191
14. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min16s261
15. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min16s389
16. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min17s827
17. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min17s073
18. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min17s424
19. Sérgio Pérez (MEX/Cadillac), 1min17s545
20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min17s757
21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min18s758
22. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min18s815