Briga pela liderança é destaque neste domingo pela Série B do Brasileiro

A Série B do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções neste domingo. Com seis partidas programadas para movimentar a 13ª rodada, o principal atrativo do dia será a disputa feroz pelo topo da classificação.

Enquanto o Vila Nova-GO tenta se sustentar na ponta, São Bernardo e Sport travam um choque direto que pode mudar os rumos do G6, ao mesmo tempo em que tradicionais times do interior paulista lutam contra o rebaixamento.

A caça à primeira colocação começa cedo, a partir das 11h, no estádio Primeiro de Maio, no ABC paulista. O vice-líder São Bernardo, que soma 24 pontos, recebe o terceiro colocado Sport, que vem logo atrás com 23. Quem vencer o duelo coloca enorme pressão sobre o líder Vila Nova.

O time goiano entra em campo mais tarde, às 17h, para defender seus 25 pontos diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. Os mato-grossenses somam 16 pontos e tentam se afastar do Z-4.

A briga para se consolidar na zona de classificação à elite nacional continuará agitando o interior de São Paulo. Às 19h, o Novorizontino, com 20 pontos, recebe o Náutico (19), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em um embate que vale a permanência no grupo dos seis primeiros.

Mais cedo, às 16h, o surpreendente Athletic-MG mede forças contra o Goiás na Arena Sicredi. Com 18 pontos, o clube mineiro almeja ingressar provisoriamente no G6, mas precisará superar o time goiano, que aparece na cola com 17 e quer carimbar o retorno à primeira página da tabela.

Na outra extremidade da tabela de classificação, Ponte Preta e Botafogo-SP jogam pressionados para tentar escapar das garras do rebaixamento. Também no horário das 11h, o time campineiro visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O time gaúcho mira o pelotão de cima, enquanto os paulistas jogam todas as suas fichas para pontuar fora de casa e iniciar uma reação na competição.

Já na faixa das 19h, o Botafogo-SP joga em Ribeirão Preto, na Arena NicNet, contra o Operário-PR. Estacionado perto da zona da degola, o time da casa necessita urgentemente da vitória diante de um adversário paranaense que flerta de perto com o bloco do acesso.

Os compromissos da rodada do futebol nacional serão desmembrados até o meio de semana. Na segunda-feira (15), às 21h, ocorrem dois jogos simultâneos: Londrina x Avaí e Criciúma x Ceará.

O encerramento oficial da rodada está agendado para a terça-feira (16), com o confronto isolado entre o Fortaleza e o lanterna América-MG, na Arena Castelão.

Confira os jogos da 13ª rodada da Série B:

DOMINGO

11h

São Bernardo-SP x Sport-PE

Juventude-RS x Ponte Preta-SP

16h

Athletic-MG x Goiás

17h

Cuiabá-MT x Vila Nova-GO

19h

Botafogo-SP x Operário-PR

Novorizontino-SP x Náutico-PE

SEGUNDA-FEIRA

21h

Londrina-PR x Avaí-SC

Criciúma-SC x Ceará

TERÇA-FEIRA

20h

Fortaleza-CE x América-MG