Rafael Câmara leva corrida principal de Barcelona e vence pela primeira vez na Fórmula 2

O brasileiro Rafael Câmara, da Invicta Racing, chegou à primeira vitória na Fórmula 2 neste domingo, 14, ao conquistar a corrida principal em Barcelona. Depois de largar na pole, o jovem de 21 anos chegou a perder a liderança ainda no começo da prova, mas adotou uma estratégia de utilizar pneus mais novos na parte final e triunfou na Catalunha.
O búlgaro Nikola Tsolov, da Campos Racing, ficou com o segundo lugar, enquanto o irlandês Alexander Dunne, da Rodin Motorsport, completou o pódio. Já o italiano Gabriele Mini, da MP Motorsport ficou em quarto. O também brasileiro Emmo Fittipaldi, da AIX Racing, cruzou a linhada de chegada em 19º.
Logo na largada, Câmara se complicou na primeira curva do circuito e perdeu a liderança para Dunne antes do primeiro safety car ser acionado pelo abandono do alemão Oliver Goethe. No entanto, o brasileiro se recuperou durante a prova e garantiu o primeiro lugar no pódio.
"Muito feliz com isso, muito obrigado à equipe. O carro estava muito bom hoje, bem como ontem. É bom finalmente conseguir nossa primeira vitória, mas agora vamos manter nossas cabeças baixas, continuar trabalhando para garantir que manteremos o ritmo", disse o brasileiro após a vitória.
A primeira vitória de Câmara na Fórmula 2 vem após a frustração na semana passada em Mônaco, corrida vencida por Tsolov. Na oportunidade, o brasileiro também havia garantido a pole e liderou boa parte da prova. No entanto, precisou abandonar a corrida depois de perder o controle do carro na reta final.
No sábado, 13, o brasileiro somou três valiosos pontos após chegar no sexto lugar na corrida sprint na Catalunha, que foi conquista por Kush Maini. Mini e Tsolov ficaram em segundo e terceiro no pódio, respectivamente.
Com os resultados deste fim de semana em Barcelona, Câmara, campeão da Fórmula 3 em 2025, soma 69 pontos até o momento e é o terceiro na classificação geral. O primeiro colocado é Tsolov, com 86 pontos, enquanto Mini aparece na segunda posição, com 83. A próxima etapa da Fórmula 2 será realizada entre os dias 26 e 28 de junho, no Red Bull Ring, na Áustria.