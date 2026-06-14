F1: Hamilton não segura a emoção ao desencantar com a Ferrari em Barcelona: 'Sonho alcançado'

Lewis Hamilton viveu neste domingo seu grande dia com a Ferrari, na qual é piloto desde a temporada passada. Depois de sofrer muito com o carro vermelho em 2025, o hexacampeão da Fórmula 1 vinha de um segundo lugar em Mônaco, semana passada, e celebrou o primeiro triunfo em Barcelona com direito a choro e muita emoção.

Hamilton não segurou as lágrimas ainda no carro, ao receber a bandeirada de Novak Djokovic, outro gigante do esporte mundial. Ao deixar o cockpit, deu um pulo aos integrantes da equipe vermelha. Vibrou com abraços e pulinhos. No topo do pódio, mais choro ao ouvir o hino nacional da Inglaterra. O sorriso veio ao receber a taça e celebrar com os companheiros de escuderia no banho de champanhe.

"Obrigado Maranello. Muito obrigado por terem me ajudado a alcançar esse sonho. Eu não posso agradecer vocês o suficiente, que estão lutando bravamente. Estou muito orgulhoso de vocês", disse o piloto, ao receber os parabéns ainda no carro. "Família, eu te amo. Obrigado, fãs por continuarem me lembrando de quem eu sou. Não teria feito isso sem vocês."

No pódio, novo discurso emotivo e direcionado aos mecânicos e à equipe Ferrari. Ele jamais escondeu que gostaria de trabalhar na escuderia italiana. Quando eu era mais novo, via a Ferrari vencer tantas vezes na TV e sonhava com aquilo. Durante todos esses anos correndo aqui, olhava para os telões e imaginava como seria ganhar uma corrida pilotando uma Ferrari. E agora esse sonho se tornou realidade. Pois, não deixamos de acreditar."

Cruzar na frente de George Russell o efetivou como principal concorrente do italiano Kimi Antonelli na luta pelo título de 2026. Agora são 115 pontos somados do inglês, que ainda fez a melhor volta da prova no circuito da Catalunha. O líder ainda está tranquilo, com 156, mas fecha a primeira prova sem pontuar após cinco vitórias seguidas. Russell tem 106.