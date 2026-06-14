São Bernardo segura empate com um a menos em duelo direto com o Sport na Série B

Mesmo com um jogador a menos, o São Bernardo segurou o empate sem gols diante do Sport na manhã deste domingo pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Jemerson foi expulso logo nos primeiros minutos do segundo tempo, mas o time conseguiu garantir um ponto valioso dentro de casa, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

O São Bernardo agora está invicto há nove jogos, com seis vitórias e três empates. Com 25 pontos, segue na briga pela liderança. O Sport, que vinha de duas vitórias e um empate, tem 24 e também segue bem no pelotão da frente.

O Sport teve boa chegada no início com cruzamento de Felipinho. Madson cabeceou, mas a bola saiu sem direção. A resposta do São Bernardo começou com Echaporã. Ele avançou bem e tocou para Dudu Miraíma, que estava em boa condição para finalizar, mas foi travado na hora pela defesa.

Em outro lance, o time paulista teve mais eficácia. Foguinho tabelou com Echaporã e finalizou bem, mas Thiago Couto fez boa defesa. O Sport ainda teve uma falta com Yago Felipe, que tentou bater direto, mas Alex Alves defendeu sem problemas.

Logo no começo do segundo tempo, a partida mudou de cenário. Perotti, do Sport, foi derrubado por Jemerson e o árbitro marcou pênalti. O zagueiro, que já tinha sido amarelado no finalzinho do primeiro tempo, foi expulso aos três minutos. A situação só não foi pior porque o árbitro foi ao VAR e identificou que a falta foi fora da área.

Na cobrança da falta, a bola bateu na barreira, mas ficou viva na área. Zé Marcos finalizou e exigiu grande defesa de Alex Alves. Apesar da pressão inicial, o São Bernardo conseguiu responder com cabeçada de Daniel Amorim, mas para fora. Depois, foi a vez de Pedro Vitor cabecear forte e quase abrir o placar, mas Thiago Couto salvou o Sport.

Depois disso, porém, o Sport pressionou muito. Chrystian Barletta e Perotti finalizaram em seguida no mesmo lance, mas Alex Alves defendeu as duas. Perotti apareceu de novo para completar cruzamento, de peito, mas o goleiro paulista fez outra defesa. O time pernambucano continuou no ataque até o fim, mas não conseguiu a vitória.

O Sport volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h, quando recebe o Atlético-GO na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Já o São Bernardo joga no domingo seguinte (21), às 11h, diante do Juventude, novamente em casa.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 0 X 0 SPORT

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma (Daniel Davi) e Romisson (Hugo Sanches); Pedro Vitor (Wellington Manzoli), Felipe Garcia (Daniel Amorim) e Echaporã (Luizão). Técnico: Ricardo Catalá.

SPORT - Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho (Edson Lucas); Zé Lucas (Marlon Douglas), Yago Felipe (Pedro Martins) e Biel (Carlos de Pena); Chrystian Barletta, Perotti e Iury Castilho. Técnico: Márcio Goiano.

CARTÕES AMARELOS - Jemerson (São Bernardo). Madson e Marlon Douglas (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Jemerson (São Bernardo).

PÚBLICO - 2.298 torcedores.

RENDA - R$ 75.620,00.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).