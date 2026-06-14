Juventude se reabilita de deixa a Ponte Preta com a pior defesa da Série B

O Juventude conseguiu a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer por 3 a 0 a Ponte Preta, neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do sul (RS), pela 13ª rodada. Este jogo marcou a estreia do técnico Márcio Zanardi, substituto de Rodrigo Santana no time paulista.
O time gaúcho superou a derrota por 2 a 1 para o Operário-PR e aparece com 19 pontos, por enquanto, em oitavo lugar. Mas a Ponte Preta vive uma situação delicada. Sofreu a sua nona derrota em 13 jogos disputados, permanecendo na vice-lanterna, com apenas oito. Além disso, agora, está com a pior defesa da competição: 25 gols sofridos. O lanterna América-MG tem 24 e o CRB, 23.
Não fosse a grande atuação de Diogo Silva e a Ponte Preta teria sofrido outros gols. O goleiro fez grandes defesas e ainda pegou um pênalti, cobrado nos acréscimos do primeiro tempo.
Desde os primeiros minutos de jogo, o Juventude foi ao ataque, diminuiu os espaços da Ponte Preta e atrás de seu primeiro gol. Aos 12 minutos, o goleiro Diogo Silva fez a primeira grande defesa, quando salvou uma bola quase em ima da linha.
No lance seguinte, porém, saiu o gol do time da casa. Após escanteio, a bola foi levantada para a área, onde MP teve liberdade para dominar e chutar no canto: 1 a 0, aos 13 minutos.
Depois disso, o time gaúcho manteve a pressão, dando pouco espaço para o visitante. A única chance real da Ponte Preta foi ocasional e aconteceu aos 27 minutos. Após uma sobra na grande área do Juventude, o zagueiro Palacios apareceu sozinho e teve a chance do chute. Mas bate forte e por baixo da bola, que passou por cima do travessão.
Na sequência, o Juventude ampliou. A jogada começou pelo lado direito, com Fábio Lima que fez o passe no meio da área para MP. Ele ganhou a dividida com Palacios e ficou livre, de frente pra o goleiro, e pode tocar fraco no canto direito: 2 a 0, aos 29 minutos.
Aos 36 minutos, o Juventude marcou o terceiro gol, mas acabou anulado. Após falta ensaiada, Marcos Paulo chutou forte no canto. O VAR, porém, foi acionado e anotou impedimento no lance. Aos 42 minutos, Diogo Silva fez outra grande defesa, em chute do zagueiro Marcos Paulo que apareceu sozinho na área.
O Juventude poderia ter ampliado o placar nos acréscimos, quando teve um pênalti a seu favor. Palacios se atrapalhou na área ao atropelar por trás Alisson Safira. Ele mesmo foi para a cobrança, porém, bateu fraco e Diogo Silva caiu do lado direito e encaixou a bola.
A Ponte Preta voltou com duas trocas no segundo tempo, com as entradas de Miguel e Kevyson, respectivamente, nas vagas de David da Hora e Brandão. Mas o Juventude voltou com o mesmo domínio e marcou o terceiro gol aos sete minutos. Após cruzamento de Diogo Barbosa, a defesa ponte-pretana deu rebote e a bola sobrou para Fábio Lima. Ele ajeitou, tirou a marcação e bateu de perna esquerda no canto e sem chances de defesa.
Para complicar a vida da Ponte Preta, aos 19 minutos, Palacios fez falta violenta e acabou expulso, porque já tinha recebido o cartão amarelo no primeiro tempo. Com um jogador a menos, a Ponte Preta 'morreu' de vez. O Juventude administrou a vantagem, embora tivesse condições de ter marcado mais gols.
Os dois times voltam a campo na 14ª rodada. O Juventude vai sair diante do São Bernardo, no dia 21, domingo. No dia seguinte, 22, a Ponte Preta recebe o Novorizontino, num duelo paulista.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 3 X 0 PONTE PRETA
JUVENTUDE - Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Titi); Aderlan, Lucas Mineiro (Luan Martins), Raí Silva (Ray) e Diogo Barbosa (Patryck); Fábio Lima, MP e Alisson Safira (Luis Mandaca). Técnico: Gerson Ramos (auxiliar)
PONTE PRETA - Diogo Silva;
Thalys (Júlio), Sergio Palacios, Diego Leão e Diego Porfírio; Léo Gomes (Gustavo Telles), Tárik e Élvis; Diego Tavares (Jonathan Cafu), David Da Hora (Miguel) e Brandão (Kevyson). Técnico: Márcio Zanardi.
GOLS - MP aos 13 e aos 29 minutos do primeiro tempo; Fábio Lima, aos 7 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Marcos Paulo (Juventude); Júlio e Palacios (Ponte Preta).
ÁRBITRO - Kleber Ariel Goncalves Silva (PR).
RENDA - R$ 50.065,00.
PÚBLICO - 2.821 torcedores.
LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).