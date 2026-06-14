F1: Bortoleto relata problema na largada e dano no assoalho após 11º lugar no GP da Catalunha

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 11ª posição, mais uma vez fora da zona de pontuação, no GP da Catalunha neste domingo. A decepcionante corrida do piloto da Audi também ficou marcada pela largada ruim, na qual caiu do 12° para o 17° lugar. Bortoleto disse que o motor não funcionou corretamente.

"A gente teve um problema na largada. É um problema que a gente tem tido desde o começo da semana, mas achei que estava resolvido. A gente praticamente não carregou a turbina do motor, ainda não sei por quê", afirmou o brasileiro. "O procedimento que foi feito foi o correto."

Além da largada ruim, o piloto relatou que teve que completar o GP espanhol com dano no assoalho após uma disputa com o francês Esteban Ocon, da Haas. "Fiquei um pouco pressionado pelo Ocon, mas são coisas de corrida. Nós nos empurramos e depois me empurraram um pouco para o lado. Eu tinha duas rodas na brita. Tive bastante dano na parte esquerda do assoalho. Tive que fazer a corrida com esse dano."

Bortoleto afirmou que o início da corrida foi frustrante, apesar de ter conquistado posições. "Eu ultrapassei três carros e foi isso. Ainda estou sem pontos", afirmou o brasileiro, que permanece com os 2 pontos conquistados com o nono lugar no GP da Austrália, na abertura da temporada, em março.

Após dois GPs em finais de semana seguidos, a Fórmula 1 agora tem um período de descanso maior. A próxima corrida, a oitava de 2026, acontece na Áustria, no Red Bull Ring, no dia 28 de junho, às 10h (de Brasília).