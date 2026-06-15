Uruguai meio brasileiro

O Uruguai estreia hoje, às 19h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, em Miami, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. E, para o torcedor brasileiro, a Celeste estará mais familiar do que nunca: sete jogadores que atuam no Brasileirão foram convocados para o Mundial.

A principal ausência é muito conhecida por aqui. Camisa 10 da seleção e craque do Flamengo, Arrascaeta está lesionado na panturrilha e desfalca os uruguaios justamente na estreia. Sem ele, a equipe perde seu principal articulador e uma das referências técnicas da geração que tenta assumir o protagonismo após o fim da era Suárez e Cavani.

Mesmo sem Arrascaeta, o futebol brasileiro seguirá muito bem representado. O Flamengo terá três nomes entre os titulares: o lateral-direito Varela, o meia De la Cruz e o lateral-esquerdo Viña, que pertence ao Rubro-Negro e está emprestado ao River Plate. O goleiro Rochet, do Internacional, também deve começar jogando. Outros velhos conhecidos da torcida brasileira são Canobbio, do Fluminense, e a dupla palmeirense Emi Martínez e Piquerez.