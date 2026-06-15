Pra ficar de olho

A Espanha estreia hoje, às 13h (de Brasília), contra Cabo Verde, em Atlanta, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Uma das favoritas ao título, a Fúria chega embalada pela conquista da Eurocopa de 2024 e por uma impressionante invencibilidade de 30 partidas.
Apesar do ótimo momento, os espanhóis carregam a responsabilidade de mostrar em campo por que são apontados como uma das melhores seleções do mundo. E o início da campanha já terá um obstáculo importante: o técnico Luis de la Fuente não poderá contar com Lamine Yamal. Principal estrela da equipe e joia do Barcelona, o atacante está lesionado e só deve retornar no mata-mata.
Já Cabo Verde disputa a primeira Copa do Mundo de sua história e considera a classificação um feito gigantesco. O país africano, que também tem o português como língua oficial, só precisa provar que pode ser competitivo.
Para a Espanha, a estreia também representa a chance de espantar os fantasmas das últimas Copas. Depois do título em 2010, a seleção acumulou campanhas decepcionantes: caiu ainda na fase de grupos em 2014 e foi eliminada nas oitavas de final em 2018 e 2022.