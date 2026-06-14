Botafogo-SP vira diante do Operário-PR e volta a vencer na Série B depois de dez jogos

Em jogo equilibrado e de poucas chances, o Botafogo contou com a eficácia de Hygor na bola aérea para superar o Operário-PR por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo. Os paranaenses abriram o placar com Boschilia no fim do primeiro tempo, mas Hygor marcou duas vezes de cabeça para garantir a vitória paulista. A partida, válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).
O Botafogo não vencia desde a segunda rodada, quando bateu o América-MG por 2 a 1, fora de casa, em 1º de abril. A última vitória em casa tinha sido em 21 de março, quando fez 4 a 0 no Fortaleza, na estreia. Desde então, foram quatro empates e seis derrotas. Com a vitória, o time se manteve em 16º lugar, mas com 13 pontos, contra dez do Avaí, que abre o Z-4 em 17º, mas ainda joga na segunda-feira.
O Operário estava há três jogos sem perder, sendo duas vitórias seguidas, contra Ceará e Juventude, ambas por 2 a 1. Com o novo tropeço, segue com 19 pontos, em nono lugar.
Em um primeiro tempo de poucas chances, o Operário foi o primeiro a assustar com Miranda. Ele cruzou da esquerda, a bola desviou e quase entrou, mas a defesa do Botafogo salvou. O time paulista respondeu com finalização de Morelli, que saiu por cima, e de Thiago Moraes, que tentou chute colocado.
Quando tudo parecia indicar empate no primeiro tempo, o Operário teve um pênalti a seu favor após disputa de bola entre Thiago Moraes e Hildeberto Pereira. Na cobrança, já aos 50, Boschilia apenas deslocou o goleiro para marcar em seu 100º jogo com a camisa do clube paranaense.
Na volta para o segundo tempo, o Operário quase ampliou. Pablo chutou forte, a bola desviou, mas parou no travessão. Quem balançou a rede, aos 19 minutos, foi o Botafogo. Após escanteio na esquerda, a bola ficou com Wesley no lado oposto. Ele cruzou novamente e Hygor apareceu para desviar de cabeça, no cantinho.
O Operário ainda levou um susto quando o árbitro expulsou Maguinho por falta em Morelli. Entretanto, o VAR chamou e o árbitro trocou a cor do cartão para amarelo.
Mais efetivo, o Botafogo conseguiu virar o placar aos 36 minutos, novamente com Hygor. Rafael Gava recebeu a bola na quina esquerda da área e levantou em direção à pequena área. Hygor sobe bem e desviou novamente de cabeça para mandar no cantinho.
Apesar de certa pressão do Operário nos minutos finais, com Victor Souza defendendo chute de Maguinho, o placar não se alterou mais.
Na 14ª rodada, o Operário volta a campo na quinta-feira, às 19h, quando visita o Goiás no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO). No sábado seguinte, às 19h, o Botafogo também joga fora de casa, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), contra o Ceará.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO-SP 2 X 1 OPERÁRIO-PR
BOTAFOGO - Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Felipe Vieira; Morelli, Matheus Sales (Yuri Felipe) e Thiago Moraes (Wesley Santos); Zé Hugo (Jefferson Nem), Hygor (Badaró) e Arthur Caíke (Rafael Gava). Técnico: Cláudio Tencati.
OPERÁRIO - Vágner; Mikael Doka (Maguinho), Klaus, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinícius Diniz (Pedro Vilhena) e Boschilia; Hildeberto Pereira (Neto Paraíba), Pablo (Caio Dantas) e Moraes (Felipe Favero). Técnico: Luizinho Lopes.
GOLS - Boschilia, aos 50 minutos do primeiro tempo. Hygor, aos 19 e aos 36 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Felipe Vieira, Morelli, Matheus Sales e Thiago Moraes (Botafogo). Maguinho, Klaus e Boschilia (Operário).
ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).
PÚBLICO - 677 pagantes (718 presentes).
RENDA - R$ 16.625,00.
LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).