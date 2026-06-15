Fifa investiga árbitro do VAR por suposto gesto supremacista na Copa

7 a 1.



O caso ganhou repercussão após a apresentação dos árbitros de vídeo antes do início da partida. Durante a transmissão, Evans fez um gesto com a mão direita que foi interpretado como uma referência à "supremacia branca".

Estados Unidos - A Fifa abriu uma investigação para apurar a conduta do árbitro australiano Shaun Evans, integrante da equipe do VAR na partida entre Alemanha e Curaçao, disputada no último domingo (14) pelo Grupo E da Copa do Mundo de 2026. O confronto terminou com vitória alemã porO caso ganhou repercussão após a apresentação dos árbitros de vídeo antes do início da partida. Durante a transmissão, Evans fez um gesto com a mão direita que foi interpretado como uma referência à "supremacia branca".

O símbolo é formado por três dedos estendidos, representando a letra "W", e um círculo criado pelo polegar e indicador, semelhante à letra "P". A combinação remete à sigla WP, de "White Power" ("Poder Branco"), expressão associada à ideologia racista de superioridade branca.



Embora tenha surgido como uma brincadeira em fóruns da internet nos Estados Unidos em 2017, o gesto acabou sendo apropriado por grupos extremistas. Em 2019, passou a ser formalmente reconhecido como um símbolo ofensivo.

