Fortaleza tenta se firmar no G-6 da Série B em duelo com o lanterna América-MG

O Fortaleza entra em campo nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), com uma grande oportunidade para se consolidar no pelotão de frente da Série B do Brasileiro. Na Arena Castelão, o time cearense recebe o pressionado América-MG na partida que fecha oficialmente a 13ª rodada da competição nacional.

Enquanto o Fortaleza soma 21 pontos e briga diretamente para se firmar na zona de acesso à elite, o time mineiro vive uma crise profunda. Lanterna isolado, amarga um jejum incômodo: ainda não venceu nenhuma partida nesta edição e acumula apenas três pontos. Além disso, vem de uma derrota por 2 a 1, em casa, para o Atlético-GO.

O Fortaleza chega embalado. Após o vice-campeonato na Copa do Nordeste, os comandados de Thiago Carpini deram uma resposta imediata ao torcedor ao buscarem uma vitória importante por 1 a 0 sobre o Náutico, em pleno Estádio dos Aflitos, no Recife, mantendo o clube colado nos líderes.

Para estruturar a equipe titular, Carpini ganha um importante reforço no meio-campo: o volante Pierre foi liberado após cumprir punição imposta pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e pode reassumir a posição.

Em contrapartida, o comandante terá três desfalques de peso: Rodriguinho cumpre suspensão pelo cartão vermelho recebido em Recife, enquanto o zagueiro Brítez fica fora pelo acúmulo de cartões amarelos. O atacante Miritello completa a lista de baixas.

Do outro lado do confronto, o técnico Umberto Louzer sabe que a pressão por resultados imediatos aumentou nos bastidores de Belo Horizonte. Diante da necessidade urgente de pontuar para iniciar uma rota de fuga da zona de rebaixamento, a comissão técnica do América-MG se apega a um cenário positivo no elenco.

Sem sofrer com jogadores suspensos ou novas baixas disciplinares, Louzer tem a oportunidade de escalar o que tem de melhor à disposição no elenco. A expectativa de bastidor é que o time mineiro entre no gramado do Castelão com força máxima, apostando no entrosamento de suas principais peças para surpreender o rival nordestino e quebrar a sequência negativa na temporada.