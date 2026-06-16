Tiago Splitter é anunciado como novo técnico do Chicago Bulls na NBA

O Chicago Bulls anunciou nesta terça-feira a contratação de Tiago Splitter como novo treinador da franquia. Aos 41 anos, o ex-pivô da seleção brasileira assume o comando de uma das equipes mais tradicionais da liga norte-americana e se torna o 25º técnico da história da organização.

A escolha de Splitter representa uma aposta do Bulls em um profissional que vem construindo uma trajetória interessante fora das quadras após encerrar a carreira como jogador. Em comunicado oficial, a diretoria destacou a capacidade do brasileiro em desenvolver atletas, sua visão de jogo e o perfil competitivo demonstrado ao longo da carreira.

"Tiago se destacou durante todo o processo por sua inteligência no basquete, pela capacidade de se conectar e desenvolver jogadores e pela forma como suas equipes competem todas as noites", afirmou Bryson Graham, vice-presidente executivo de operações de basquete do Chicago Bulls.

O brasileiro chega à franquia após uma temporada de destaque no Portland Trail Blazers. Inicialmente contratado como auxiliar técnico, ele assumiu o comando da equipe ao longo da temporada 2025/26 e conduziu o time a uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas, garantindo vaga no play-in e posteriormente a sétima posição da Conferência Oeste.

Antes da experiência em Portland, Splitter já havia chamado a atenção no basquete europeu. À frente do Paris Basketball, conquistou o Campeonato Francês e a Copa da França, além de levar a equipe aos playoffs da Euroliga, tornando-se o primeiro treinador brasileiro a alcançar essa fase da principal competição europeia.

A trajetória como técnico teve início logo após sua aposentadoria das quadras, em 2018. Desde então, acumulou passagens pelo Brooklyn Nets, onde trabalhou como assistente e também no desenvolvimento de jogadores, além de integrar a comissão técnica do Houston Rockets. No cenário internacional, comandou a seleção brasileira sub-23 e conquistou a medalha de ouro em 2022.

Em sua primeira declaração após o anúncio, Splitter destacou o peso da oportunidade de comandar uma franquia histórica da NBA.

"Quero agradecer a toda a organização do Chicago Bulls pela oportunidade de liderar esta franquia histórica. O Bulls representa tudo o que eu amo neste jogo: uma tradição vencedora, uma cidade apaixonada pelo basquete e um elenco jovem, com enorme potencial de crescimento. Estou ansioso para começar esse trabalho", afirmou.

Como jogador, Tiago Splitter construiu uma carreira vitoriosa. Depois de se destacar pelo Baskonia, da Espanha, chegou à NBA em 2010 para defender o San Antonio Spurs. Em 2014, fez parte da equipe campeã da liga e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar um título da NBA. Também atuou por Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers antes de encerrar a carreira.

Natural de Joinville, em Santa Catarina, Splitter agora inicia o maior desafio de sua trajetória como treinador: recolocar o Chicago Bulls entre os protagonistas da NBA.