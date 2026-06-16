França acorda no segundo tempo e derrota Senegal por 3x1

Estados Unidos - A relação de Kylian Mbappé com a Copa do Mundo teve mais um dia histórico nesta terça-feira (16). O atacante comandou a vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, na estreia da competição, em Nova Jersey. Com os dois gols marcados, ele se aproximou de ser o maior goleador da história dos mundiais. O jogador do Real Madrid deixou Pelé, Lionel Messi e Just Fontaine para trás e com 14 gols agora só está atrás dos ex-atacantes Ronaldo Fenômeno e de Miroslav Klose. O francês tem apenas 27 anos e ainda muito pela frente. Bradley Barcola, para os franceses, e Ibrahim Mbaye, para os senegaleses, fizeram os outros gols da partida.

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No Grupo I da Copa do Mundo, a França volta a jogar contra o Iraque, na próxima segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), novamente em Nova Jersey. Senegal também entra em campo no mesmo dia contra a Noruega, às 21h (de Brasília), também em Nova Jersey.

O primeiro tempo em Nova Jersey foi de muita intensidade com as duas seleções buscando o jogo. Porém, as melhores oportunidades foram de Senegal. Aos 24 minutos, Nicolas Jackson recebeu pela esquerda, avançou e carimbou a trave da França. Depois, aos 50 minutos, depois de bela jogada coletiva dos africanos, Ismaïla Sarr recebeu dentro da área, sem marcação, e chutou por cima do gol de Mike Maignan.

A segunda etapa começou com a França mais ligada, criando duas boas oportunidades. Com apenas um minuto, Doué fez bela jogada e finalizou de fora da área, assustando o goleiro Mandy. Depois aos sete minutos, Olise saiu na cara do gol, mas o arqueiro senegalês apareceu muito bem. Quatro minutos depois, Mandy apareceu bem e salvou depois de finalização de Mbappé.

Aos 12 minutos, um lance polêmico. Mbappé foi derrubado em dividida com Mané. O VAR chamou o árbitro Alireza Faghani para revisar o lance. Porém, o austríaco foi convicto e manteve a decisão de não considerar penalidade.

Porém, aos 21 minutos não teve jeito, Olise lançou e Mbappé apareceu para conferir e abrir o placar em Nova Jersey. A bola rolou e logo depois, Senegal balançou as redes, porém, Nicolas Jackson, que finalizou com perfeição, estava em condição irregular.

Em vantagem no placar, a França se fechou e ampliou em um belo contra-ataque. Aos 37 minutos, Bradley Barcola recebeu belo passe e tocou por cima do goleiro Mandy.

Porém, ainda havia tempo para mais gols. Aos 49 minutos, Senegal diminuiu com Ibrahim Mbaye. Porém, aos 51 minutos, apareceu novamente a estreia de Mbappé, que acertou um belíssimo chute de fora da área e deu números finais ao confronto em Nova Jersey.