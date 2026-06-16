Fortaleza é surpreendido pelo lanterna América-MG na Série B

No duelo em que era apontado como franco favorito, o Fortaleza acabou sendo surpreendido diante do seu torcedor na Arena Castelão. Parando em noite inspirada do goleiro Gustavo, viu o lanterna América-MG desencantar na Série B do Campeonato Brasileiro, com uma vitória por 3 a 0, nesta terça-feira, no duelo que marcou o encerramento da 13ª rodada.

O Fortaleza foi dominante os 90 minutos e viu uma noite consagrada do goleiro Gustavo, que realizou grandes defesas e ainda contou com o travessão para segurar o bombardeio adversário. Quando teve suas chances, o América-MG foi efetivo e balançou as redes com Segovinha e Gabriel Barros, ambos na primeira etapa. Willian Bigode, no último lance da partida, de pênalti, fechou com chave de ouro a primeira vitória mineira na competição.

Resultado que manteve o Fortaleza entre os quatro primeiros, em quarto lugar, com 21 pontos, na zona de playoffs do acesso e desperdiçando uma boa chance de encostar no líder São Bernardo, que soma 25. Do outro lado, o América-MG enfim conquistou sua primeira vitória, apesar de seguir em último lugar, com seis pontos, mas começa a dar esperança nesta reta final de primeiro turno.

O Fortaleza volta a campo no domingo, às 16h, quando visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o América-MG encerra a 14ª rodada diante do Criciúma, na terça-feira, às 20h, na Arena Independência, na capital mineira.

Como era de se esperar, o Fortaleza se lançou ao ataque e carimbou o travessão com Vitinho, antes dos 10 minutos. O time da casa seguiu na pressão total, só que desta vez foi Gustavo que impediu a abertura do placar, com duas grandes defesas em sequência. Até que o famoso ditado futebolístico do: "quem não faz, leva" apareceu. Tímido ofensivamente, o América-MG foi eficiente e saiu na frente com Segovinha, aos 27 minutos, após assistência de Gabriel Barros.

O Fortaleza não se abalou com o gol sofrido e manteve o bombardeio, mas seguiu vendo Gustavo se consagrar debaixo das traves. O goleiro mineiro evitou pelo menos três gols dos cearenses, com defesas sensacionais. E, novamente, o ditado veio à tona. Desta vez Segovinha contribuiu com a assistência e cruzou para Gabriel Barros cabecear para o fundo das redes, já na reta final, aos 43 minutos.

A etapa complementar manteve o mesmo panorama. Ataque do Fortaleza e Gustavo fechando o gol. Desta vez, em chute colocado de Welliton e depois em batida rasteira do atacante. Quando parecia passar por Gustavo, Éverton Brito apareceu como um zagueiro e tirou de carrinho na pequena área. Com o passar do tempo, sem conseguir furar a retranca adversária, o Fortaleza passou a abusar de cruzamentos na área, mas sem efetividade.

Na reta final, a blitz, com a posse da bola, rodando de um lado para o outro em busca de espaço, mas o muro construído pelos mineiros frente à sua área seguia intransponível. O América-MG já não se desgastava fisicamente para explorar o contragolpe e se desdobravam na defesa. Apesar da pressão, o Fortaleza não furou a muralha adversária e no último lance, de pênalti, Willian Bigode fechou com chave de ouro a primeira vitória mineira na competição.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 3 AMÉRICA-MG

FORTALEZA - João Ricardo; Luan Freitas, Kauã Rocha (Welliton) e Lucas Gazal; Mailton (Maurício Mucuri), Rodrigo Santos (Lucas Emanoel), Lucas Sasha, Lucas Crispim (Pochettino) e Gabriel Fuentes; Vitinho (Lucca Prior) e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

AMÉRICA-MG - Gustavo; Jhonny, Ricardo Silva, Manoel e Dalbert; Jorge Jiménez (Emerson), Eduardo Person (Alê) e Segovinha; Gabriel Barros (Yago Souza), Mastriani (Willian Bigode) e Everton Brito (Paulo Victor). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Segovinha, aos 29, Gabriel Barros, aos 43 minutos do primeiro tempo. Willian Bigode, aos 54 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Emanuel, Thiago Carpini, Gustavo e Manoel.

RENDA - R$ 160.478,00.

PÚBLICO - 12.387 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).