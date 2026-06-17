Carlos Alberto Parreira é internado em hospital no Rio de Janeiro

Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira na conquista do tetracampeonato na Copa do Mundo de 1994, foi internado nesta quarta-feira no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ex-treinador de 83 anos trata um linfoma de Hodgkin desde 2023.

O Hospital confirmou a internação de Parreira, mas não informou detalhes sobre o estado de saúde do ex-treinador por questões de "privacidade do paciente". (veja a nota completa ao fim da matéria).

O Linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que acomete o sistema linfático. Desde que descobriu a doença, Parreira tem passado por sessões de quimioterapia.

Parreira construiu uma trajetória vitoriosa na seleção brasileira, especialmente ao lado de Zagallo. Em 1970, foi auxiliar técnico do Velho Lobo na conquista do tricampeonato mundial.

Em 1994, os dois trocaram de funções, com Zagallo como auxiliar de Parreira no título do tetracampeonato. A dupla voltou a trabalhar junta em 2006, na Copa da Alemanha, quando Parreira era o treinador e Zagallo ocupava o cargo de coordenador técnico.

Parreira participou de sete Copas do Mundo por cinco seleções diferentes: Arábia Saudita, Brasil, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul. É ele o técnico brasileiro que mais dirigiu seleções estrangeiras, com dez passagens. Entre 1970 e 2014, foram sete participações em Mundiais, como preparador, técnico e coordenador.

Ao longo da carreira, Parreira comandou clubes no Brasil e no exterior. No futebol brasileiro, treinou equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG.

VEJA A NOTA DO HOSPITAL SAMARITANO

O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).