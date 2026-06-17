ASSINE JÁ!
Esportes

Ancelotti faz novos testes no time titular da seleção brasileira

Treinador deve fazer mudança na equipe que empatou com Marrocos na estreia

Auxiliar do pai, Davide Ancelotti mostra quadro tático para jogadores testados como titulares na seleção brasileira
Auxiliar do pai, Davide Ancelotti mostra quadro tático para jogadores testados como titulares na seleção brasileira -
Carlo Ancelotti segue em busca da escalação ideal para a Copa do Mundo e também de variações no time durante as partidas. Diante desse problema para definir os 11 nomes, o técnico italiano segue realizando testes durante os treinos, desta vez com cinco mudanças na atividade desta quarta-feira (17).
Em parte do treino, Danilo, Léo Pereira, Fabinho, Luiz Henrique e Martinelli foram para o time titular. Ibañez, Gabriel Magalhães, Casemiro, Lucas Paquetá e Raphinha ficaram entre os reservas, segundo a ESPN.
Leia mais: Neymar faz atividade com o grupo da Seleção: 'Estavam com saudades?'
No dia anterior, Rayan, Bremer e Danilo Santos foram observados por Carleto. Já Matheus Cunha tem boas chances de aparecer entre os 11 iniciais.
Resta apenas mais um dia para o treinador trabalhar com o que considera a equipe titular para o duelo com o Haiti, sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília). Diante de um adversário que provavelmente jogará mais fechado, não está descartada a volta do esquema com quatro atacantes e dois no meio.
Leia mais: Mãe do goleiro Vozinha consegue visto para apoiar filho na Copa

Como o Brasil deve jogar contra o Haiti

Uma possível escalação é: Alisson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Luiz Henrique); Raphinha, Igor Thiago (Matheus Cunha) e Vini Jr.
Fotogaleria
Ancelotti em treino da seleção brasileira
Ancelotti em treino da seleção brasileira Rafael Ribeiro / CBF
As mais lidas
    Recomendadas