Londrina vence Athletic e ganha respiro na luta contra o rebaixamento da Série B

O Londrina conquistou uma vitória fundamental na manhã deste sábado (20), ao bater o Athletic por 2 a 0 no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida movimentada e marcada por boas oportunidades para os dois lados, a organização da equipe comandada por Rogério Micale fez a diferença e o time venceu o duelo com dois gols de Bruno Santos.

O resultado dá novo fôlego ao clube na luta contra o rebaixamento. Com os três pontos conquistados diante de sua torcida, o Londrina chegou aos 14 pontos. Em 14 compromissos disputados, a equipe soma agora quatro vitórias, dois empates e oito derrotas.

Já o Athletic desperdiçou uma oportunidade importante de se aproximar do grupo que briga pelas primeiras posições da tabela. A equipe mineira segue na parte intermediária da classificação e contabiliza 19 pontos na classificação.

O jogo começou equilibrado, mas o Londrina criou as principais oportunidades nos minutos iniciais. Aos sete minutos, João Tavares recebeu passe de Heron e arriscou uma finalização de fora da área, mas Luan Polli estava bem posicionado para fazer a defesa.

O Athletic tentava responder, mas encontrava dificuldades para levar perigo ao gol adversário. O Londrina voltou a assustar aos 15 minutos. Iago Teles finalizou para boa defesa de Luan Polli. Na sequência, João Tavares tentou aproveitar o rebote, mas a bola explodiu no peito de Felipe Vieira e saiu pela linha de fundo.

Mesmo sem conseguir abrir o placar, o Londrina terminou o primeiro tempo com as melhores chances criadas e maior presença ofensiva. A equipe paranaense foi mais agressiva, controlou o ritmo da partida e exigiu intervenções importantes de Luan Polli, enquanto o Athletic encontrou dificuldades para construir jogadas e pouco ameaçou o adversário.

O Athletic começou o segundo tempo com uma postura mais ofensiva, mas se complicou ao ficar com um jogador a menos. O zagueiro Belezi, que já estava pendurado, cometeu uma falta em Bruno Santos e foi punido com o segundo cartão amarelo, desfalcando a sua equipe na sequência da partida.

A equipe de Rogério Micale aproveitou a vantagem de ter um homem a mais para dominar a posse de bola e aumentar a intensidade no terço final do campo. A equipe da casa abriu o placar aos 20 minutos, com um golaço de Bruno Santos. Vitinho apareceu para receber um cruzamento forte pelo lado direito, evitou a saída da bola com um levantamento na medida para o centroavante do time paranaense, que anotou um gol de bicicleta para colocar a sua equipe na frente.

O Athletic ainda tentou pressionar em busca do empate, mas quem voltou a balançar a rede foram os donos da casa. Nos acréscimos, Gian Cabezas cometeu pênalti em Rafael Monteiro. Bruno Santos cobrou com categoria para definir a partida.

Após o duelo deste sábado, as equipes miram a próxima rodada da Série B. O Londrina voltará a entrar em campo na quinta-feira (25), quando terá pela frente o Cuiabá, na Arena Pantanal. O duelo terá início às 20h30.

Por outro lado, o Athletic terá mais tempo para descansar e enfrentará o Avaí no domingo (28), na Arena Sicredi, em partida que começará às 16h.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 2 x 0 ATHLETIC

LONDRINA - Mauricio Kozlinski; Kaue Leonardo, Gabriel Lacerda e Heron (Kevyn); André Luiz, Lucas Marques (André Cardoso) e João Tavares (Thalis); Vitinho (Paulinho Moccelin), Bruno Santos e Iago Teles (Rafael Monteiro). Técnico: Rogério Micale.

ATHLETIC - Luan Polli; João Miguel, Felipe Vieira (Dixon Vera) e Belezi; Diogo Batista (Enzo), Ian Luccas, Gian Cabezas, Gustavinho (Bruninho) e Marcelo Henrique (Gabriel Moysés); Max (Zeca) e Kauan Rodrigues. Técnico: Alex de Souza

GOLS: Bruno Santos, aos 20 e aos 45minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Iago Teles e Gian Cabezas

CARTÕES VERMELHOS: Belezi

ÁRBITRA - Charly Wendy Straub Deretti (SC)

LOCAL - Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, em Londrina (PR).