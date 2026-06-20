CBF confirma lesão de Raphinha; atacante não será cortado

Estados Unidos - A CBF divulgou neste sábado (20) o resultado dos exames feitos pelo atacante Raphinha, de 29 anos, da seleção brasileira. O jogador sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica. Com isso, o atacante do Barcelona não será cortado.

Raphinha se lesionou aos 39 minutos na vitória da seleção brasileira contra o Haiti. O atacante foi substituído por Rayan na partida. Além do ex-atacante do Vasco, Luiz Henrique é outra opção para a vaga do jogador do Barcelona nos próximos jogos.

Já é certo que para a partida contra a Suécia, Carlo Ancelotti terá que buscar alguma opção para o lugar de Raphinha. O italiano deverá ter o retorno de Neymar, que está se recuperando de lesão na panturrilha direita.

Com a vitória sobre o Haiti, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.