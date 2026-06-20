Botafogo-SP bate Ceará fora de casa e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Botafogo-SP conquistou uma vitória importantíssima na briga contra o rebaixamento na noite deste sábado (20). Pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time paulista foi até o estádio Presidente Vargas para encarar o Ceará e, com um golaço de falta de Rafael Gava, superou o time da casa por 1 a 0.
Com o resultado, além de chegar à segunda vitória consecutiva na Série B, o Botafogo foi a 16 pontos e deixou, ao menos nesta rodada, a zona de rebaixamento. Do outro lado, o time cearense parou em 17 e perdeu a chance de se aproximar do G6.
Após uma primeira etapa de domínio total dos visitantes, o segundo tempo entregou de tudo: Rafael Gava anotou um golaço de falta, enquanto o Ceará reclamou de um gol anulado de Éder, nos minutos finais.
Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a 15ª rodada da Série B. No próximo domingo (28), a partir das 11h, o Ceará visita o Juventude, no Alfredo Jaconi. Já na terça-feira (30), o Botafogo retorna à Arena NicNet para encarar o CRB, às 20h, encerrando a rodada.
A primeira etapa na capital cearense foi de domínio total do time visitante. Após um início sem muitas chances, o Botafogo foi o primeiro a chegar com perigo, quando aos 12, Kelvin recebeu lançamento no ataque, mas parou em boa defesa de Richard, que viu o time paulista armar uma blitz no setor de ataque.
O goleiro do Ceará voltou a brilhar aos 31, quando Hygor chutou de fora. Já aos 35, quem operou um milagre foi o zagueiro Éder. Após driblar Richard, Jefferson Nem tocou para Hygor, que bateu, mas viu o zagueiro evitar o gol em cima da linha. Nos minutos finais, o Ceará tentou reagir, mas falhou na pontaria e o jogo foi para o intervalo sem gols.
Na volta para a segunda etapa, o cenário seguiu o mesmo. Com maior posse de bola, o Botafogo se lançou ao ataque e quase abriu o placar novamente aos sete, com Pedrinho, que mais uma vez viu Richard brilhar. Entretanto, a pressão dos visitantes surtiu efeito.
Aos 31, em cobrança de falta da entrada da área, Rafael Gava colocou no ângulo de Richard e abriu o marcador para o Botafogo em Fortaleza. A euforia quase foi por água abaixo 10 minutos depois. Aos 41, em escanteio, Lucca mandou de cabeça, a bola desviou em Éder e morreu no fundo do gol. Porém, após análise do VAR, foi identificado toque no braço do zagueiro e o gol foi anulado, gerando revolta do time da casa.
Nos minutos finais, o Ceará se lançou com tudo ao ataque e até criou chances de perigo, como um chute na trave de Matheusinho, aos 51, mas a defesa do Botafogo se firmou e conseguiu segurar o resultado até o apito final.
FICHA TÉCNICA
CEARÁ 0 X 1 BOTAFOGO-SP
CEARÁ - Richard; Rafael Ramos (Enzo Ludovico), Éder, Luizão e Fernando (Sanchez); João Gabriel, Júlio César, Richerdson (Pedro Esli) e Matheus Araújo (Matheusinho); Melk e Wendel Silva (Lucca). Técnico: Anderson Batatais (interino).
BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Gabriel Inocêncio (Pedrinho), Ericson, Vilar e Patrick Brey; Wallace, Yuri e Rafael Gava (Erik); Kelvin (Zé Hugo), Hygor (Arthur Caíke) e Jefferson Nem (Wesley). Técnico: Cláudio Tencati.
GOL - Rafael Gava, aos 31 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Yuri Felipe, Pedrinho, Cláudio Tencati, Éder, Lucca
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
ÁRBITRO - Afro Rocha De Carvalho Filho (PB).
LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).