Vila Nova faz quatro gols no 1º tempo, vence Náutico e lidera a Série B de forma provisória

O Vila Nova assumiu a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer por 4 a 3 o Náutico, neste sábado, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 14ª rodada. O jogo foi intenso, mas definido no primeiro tempo quando o time da casa marcou seus quatro gols.
Com 28 pontos, o time goiano agora vai torcer por tropeço do são Bernardo, com 25, e que domingo recebe o Juventude, no estádio Primeiro de Maio. Se o time paulista vencer, também irá aos 28 pontos, com oito vitórias, e, neste momento, tem melhor saldo de gols: 10 a 7. O Náutico continua com 20 pontos, em sétimo lugar.
O Vila Nova fez um primeiro tempo espetacular marcando dois gols em oito minutos. Janderson fez o primeiro, aos quatro, e André Luis, o segundo, aos oito. O time goiano manteve um ritmo intenso, aproveitou o descontrole do adversário e ampliou, aos 18, de novo com Janderson. O Náutico ainda diminuiu com Dodô, aos 36, porém, nos minutos finais sofreu o quarto gol, marcado por Ryan, aos 42.
Ir para o intervalo com vantagem tão ruim não tirou a disposição de ração do técnico Hélio dos anjos, do Náutico, que reagiu no segundo tempo. O segundo gol foi marcado por Vinicius, aos 20 minutos. O visitante manteve a busca por gols e marcou o terceiro já nos acréscimos, aos 46 minutos, com Luiz Claudio.
FICHA TÉCNICA
VILA NOVA-GO 4 X 3 NÁUTICO
VILA NOVA-GO - Helton Leite; Nathan Camargo, Tiago, Caio Marcelo e Higor; Willian Machado, João Vieira (Enzo) e Dodô (Dudu); Janderson (Emerson Urso), André Luis (Dellatorre) e Ryan (Hayner). Técnico: Guto Ferreira.
NÁUTICO - Muriel; Reginaldo (Arnaldo - Léo Lance), Mateus Silva (Matheus Ribeiro), Betão e Igor Fernandes; Leonai (Luiz Claudio), Wanderson, Luis Felipe e Dodô; Vinícius e Victor Andrade (Felipe Cardoso). Técnico: Hélio dos Anjos.
GOLS - Janderson, aos 4 e 18, André Luis, aos 8, Dodô, aos 36,Ryan, aos 42; Vinícius, aos 20, e Luiz Claudio, aos 46 do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Emerson Urso e Tiago (VIL). Mateus Silva (NAU)
ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS)
RENDA - R$ 142.670,00
PÚBLICO - 6.544 torcedores
LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).