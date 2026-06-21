São Bernardo defende liderança e Avaí tenta recuperação na Série B

Enquanto a elite do futebol nacional faz uma pausa estratégica em virtude da disputa da Copa do Mundo, a Série B assume o protagonismo dos gramados neste domingo, quando quatro confrontos eletrizantes prometem movimentar a tabela de classificação na continuidade da 14ª rodada.

Os principais focos de atenção estão direcionados para o São Bernardo, determinado a sustentar o primeiro lugar, e para o Avaí, que joga pressionado por uma reabilitação imediata.

O compromisso mais aguardado está agendado para as 17h, no Primeiro de Maio, onde o São Bernardo mede forças contra o Juventude. Ostentando 25 pontos e dividindo a ponta com o Vila Nova, a equipe do ABC Paulista entra em campo com a obrigação de vencer para não depender de critérios de desempate e assegurar a permanência na liderança isolada.

O desafio será complexo, já que o time gaúcho computa 19 pontos e busca o triunfo fora de casa para colar de vez na zona de acesso.

Mais cedo, às 11 horas, abrindo a jornada de domingo, a Ressacada será o palco de um duelo de extremos entre Avaí e Cuiabá. Afundado na tabela com apenas 10 pontos, o time da casa precisa desesperadamente do fator campo para iniciar uma reação e respirar na luta contra o rebaixamento. Por outro lado, o time mato-grossense aparece consolidado com 19 pontos e encara esta partida em Florianópolis (SC) como a chance ideal para ingressar no cobiçado G6.

A maratona dominical ganha contornos dramáticos no Nordeste a partir das 16h. No estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o CRB recebe o Fortaleza em um embate de forte apelo regional. Com 15 pontos na classificação, o time alagoano joga para se distanciar da temida zona da degola, enquanto o Fortaleza, somando 21, quer a vitória para se firmar de vez no grupo de classificados para os playoffs de acesso.

Fechando os jogos de domingo às 18h30, o Estádio Hailé Pinheiro abrigará um confronto direto que promete mexer com a parte de cima da tabela. O Goiás, jogando em seus domínios com 18 pontos, enfrenta o Operário-PR, que soma 19. Quem sair de campo vitorioso dará um salto significativo para colar no pelotão de frente.

A 14ª rodada da Série B segue na segunda-feira, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, com o duelo entre Ponte Preta e Novorizontino, e será encerrada na terça, no mesmo horário, quando o América-MG recebe o Criciúma, no Independência, em Belo Horizonte (MG).