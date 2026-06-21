Flamengo de olho: Arrascaeta pode voltar pelo Uruguai na fase de grupos

colocá-lo em campo no terceiro jogo da contra a Espanha e está marcada para sexta-feira (26), às 21h (de Brasília).

O Uruguai avalia a possibilidade de ter Arrascaeta antes da previsão eda Copa do Mundo de 202 6. O duelo pelo grupo H seráe está marcada para sexta-feira (26), às 21h (de Brasília).

o camisa 10 do Flamengo já trabalha no campo, mas ainda na transição da preparação física, em separado dos companheiros. Fora dos dois primeiros jogos, ele só ficará à disposição na terceira rodada em caso de necessidade, como explicou o dirigente da federação uruguaia Matías Pérez.

Em recuperação de uma lesão na panturrilha direita sofrida na preparação para o torneio,, mas ainda na transição da preparação física, em separado dos companheiros. Fora dos dois primeiros jogos, ele só ficará à disposição na terceira rodada em caso de necessidade, como explicou o dirigente da federação uruguaia Matías Pérez.

"É prematuro garantir o retorno e vai depender se ganharmos no domingo e estarmos classificados, se realmente vale a pena ou não. São muitas variáveis”, afirmou ao canal uruguaio DSPORTS.



Quem acompanha de perto a situação é o Flamengo, preocupado com um novo problema físico de seu jogador. A lesão muscular já gerou revolta na diretoria, que considerou que a carga de treinos foi acima da indicada no retorno após cirurgia no ombro direito.



Diante do cenário e do risco de corte da Copa do Mundo, Arrascaeta pediu e o fisioterapeuta do Rubro-Negro, Laniyan Neves, foi chamado pela seleção uruguaia para tratá-lo. E a expectativa é de que já possa ser integrado ao elenco nesta semana, mas a avaliação é que seria melhor prepará-lo para o mata-mata.



Além do camisa 10 do Flamengo, o Uruguai também aguarda pela recuperação de Ronald Araújo, do Barcelona.



“Estão cada vez melhores. Estão avançados na recuperação. Há lesões que têm seus tempos biológicos e que não podemos passar por cima. Dias mais ou menos, essas lesões têm um tempo de duração e temos que respeitar”, disse Matías Pérez.