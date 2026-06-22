Duelo que vale sobrevivência

Jordânia e Argélia se enfrentam à 0h (de Brasília), na madrugada de hoje para amanhã, no San Francisco Bay Area Stadium, em Santa Clara (EUA), pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O duelo tem clima de eliminatória antecipada. A Jordânia, que é estreante em Mundiais, foi derrotada por 3 a 1 pela Áustria. A Argélia, por sua vez, caiu por 3 a 0 diante da Argentina de Lionel Messi. O resultado deixou as duas equipes em situação delicada antes de enfrentarem Argentina e Áustria na última rodada.