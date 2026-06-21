Goiás leva nova surra em casa pela Série B do Brasileiro e deve demitir técnico

O Goiás voltou a decepcionar a sua torcida ao ser goleado por 3 a 0 pelo Operário-PR, neste domingo, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. Esta foi a segunda derrota dura em casa do time goiano, que tinha sofrido 4 a 0 do Novorizontino, há duas rodadas.
Esta sequência negativa em casa pode resultar na demissão do técnico Daniel Paulista, mesmo porque o Goiás soma 18 pontos e ocupa a modesta 12ª posição. O Operário, bicampeão do Paraná, continua em alta. Com 22 pontos aparece em quinto lugar, portanto, dentro do G-6 - zona de classificação.
Os três gols saíram ainda no primeiro tempo, dois deles marcados por Berto Pereira e outro por Vinícius Diniz, de cabeça. Enquanto o Operário mostrou eficiência, o Goiás esteve perdido em campo.
O Goiás entrou em campo focado na reabilitação, mesmo armado no ortodoxo 4-4-2. O Operário, mesmo fora de casa, não abriu mão do seu agressivo esquema 4-3-3.
O visitante saiu na frente logo aos seis minutos. Boschilia fez o passe para Berto Pereira que, dentro da área, ajeitou e bateu em diagonal. O goleiro Thiago Rodrigues ainda resvalou na bola, porém, ela entrou no alto: 1 a 0, aos seis minutos.
O Goiás, sentindo baixas importantes e que estão evitadas pelo departamento médico, não se encontrou em campo. O Operário, mesmo com menor posse de bola, chegou ao segundo gol aos 40 minutos.
O lateral Gabriel Feliciano avançou sozinho pelo lado esquerdo, levantou a cabeça e cruzou em curva. Entre os zagueiros apareceu Vinícius Diniz para testar firme. A bola entrou no canto direito do goleiro: 2 a 0.
A única chance real do Goiás aconteceu aos 46 minutos, quando Lucas Lima, do lado direito, fez o cruzamento para o outro lado, porém, pegou Anselmo Ramon mal posicionado. Ele cabeceou, a bola ficou quicando na pequena área, mas ninguém aproveitou.
O pior é que no contra-ataque o time paranaense ampliou. A bola ficou na intermediária com Berto Pereira que avançou até a grande área. Na frente de um marcador ele passou os pés sobre a bola e soltou o chute preciso, no canto direito: 3 a 0.
A torcida não poupou os jogadores e vaiou muito após o apito do árbitro. Na volta do intervalo, o técnico Daniel Paulista fez quatro trocas no Goiás.
Mas estas mudanças não alteraram o cenário do jogo. O Goiás não teve força e nem mostrou condições de reverter a situação em campo. O Operário manteve seu ritmo, tocou bastante a bola e deixou o tempo passar. Até deixou de se preocupar em buscar o quatro gol, para manter a vantagem conquistado ainda nos primeiros minutos.
Pela 15ª rodada, o Goiás vai enfrentar o Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), no dia 28 (domingo). No sábado (27), o Operário recebe o América-MG, em Ponta Grossa (PR).
FICHA TÉCNICA
GOIÁS 0 X 3 OPERÁRIO-PR
GOIÁS - Thiago Rodrigues; Diego Caito (Rodrigo Soares), Ramon Menezes, Luiz Felipe e Nicolas; Machado, Baldória (Pedrinho), Juninho (Assis) e Lucas Lima (Brayann); Esli García e Anselmo Ramon (Cadu). Técnico: Daniel Paulista.
OPERÁRIO-PR - Vágner; Mikael Doka (Maguinho), Cuenú, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Boschilia; Aylon (Felipe Augusto), Pablo (Caio Dantas) e Berto Pereira (Neto Paraíba). Técnico: Luizinho Lopes.
GOLS - Berto Pereira, aos 6 e aos 47, e Vinícius Diniz, aos 40 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Nicolas (Goiás); Pablo e Vinícius Diniz (Operário-PR).
ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).
RENDA - R$ 51.845,00.
PÚBLICO - 4.031 torcedores.
LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, Serrinha, em Goiânia (GO).