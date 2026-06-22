Parreira tem leve melhora e acorda quando é chamado, mas respira com ajuda de aparelhos em UTI

Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira na conquista do Tetra na Copa do Mundo de 1994, apresentou uma leve melhora no quadro de inflamação pulmonar. O ex-treinador de 83 anos está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele está com pouca sedação, acorda quando é solicitado, mas ainda respira com auxílio de aparelhos.

"No momento, seu quadro segue com melhora, mas ainda demanda cuidados intensivos", diz nota divulgada nesta segunda-feira, 22, pelo Hospital Samaritano. (Veja nota completa ao fim da matéria).

Parreira continua sem previsão de alta para o quarto. Ele enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que acomete o sistema linfático. Desde que descobriu a doença, ele tem passado por sessões de quimioterapia.

Além de conquista o Tetra no comando da seleção, Parreira foi auxiliar de Zagallo na conquista do Tri em 1970 e treinou o Brasil na Copa de 2006. Ele também dirigiu Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Mundiais.

Ao longo da carreira, Parreira comandou clubes no Brasil e no exterior. No futebol brasileiro, treinou equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG.

VEJA A NOTA DO HOSPITAL SAMARITANO

O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o paciente Carlos Alberto Parreira continua internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com inflamação pulmonar e insuficiência respiratória aguda. Ele está com pouca sedação, acorda quando é solicitado, mas, ainda respira com auxílio de aparelhos. No momento, seu quadro segue com melhora, mas ainda demanda cuidados intensivos.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Não há previsão de alta.