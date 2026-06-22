Robson decide, Novorizontino vence no Moisés Lucarelli e afunda a Ponte Preta na Série B

O Novorizontino confirmou o bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro e ampliou a crise da Ponte Preta ao vencer por 2 a 0, na noite desta segunda-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 14ª rodada.
Com dois gols de Robson, o Novorizontino chegou aos 24 pontos, entrou no G-4 e assumiu a quarta colocação da competição. Já a Ponte permaneceu afundada na parte de baixo da tabela, com apenas oito pontos, na vice-lanterna e agora há nove partidas sem vencer.
A partida ganhou contornos decisivos ainda no primeiro tempo. Em um início equilibrado e de muita disputa no meio-campo, a Ponte viu seus planos ruírem aos 16 minutos, quando Márcio Silva foi expulso após cometer falta na entrada da área. Com um jogador a mais, o Novorizontino passou a controlar as ações e aumentou a pressão sobre o adversário.
O time visitante chegou a balançar as redes aos 25, mas teve o gol anulado por impedimento. A insistência, porém, foi recompensada pouco depois. Aos 31, uma falha incomum do goleiro Diogo Silva gerou uma sequência de oportunidades dentro da área. Após três tentativas seguidas, Robson apareceu no lugar certo para completar para o gol e abrir o placar. Ainda antes do intervalo, o Novorizontino voltou a marcar nos acréscimos, mas novamente a arbitragem assinalou impedimento.
Mesmo com um homem a menos, a Ponte Preta tentou reagir no segundo tempo. Logo nos primeiros minutos, Élvis levantou a bola na área e viu Jordi fazer grande defesa após desvio de cabeça. No rebote, Diego Tavares tinha a chance do empate, mas Robson apareceu também na defesa para bloquear a finalização e evitar o gol campineiro.
O lance acabou sendo decisivo. Aos 13, o atacante voltou a aparecer no ataque para definir a partida. Maykon encontrou Robson nas costas da defesa, e o camisa 9 avançou livre até ficar frente a frente com Diogo Silva. Com tranquilidade, bateu no canto e marcou o segundo gol do Novorizontino, sacramentando a vitória fora de casa.
A reta final teve ritmo mais lento, poucas oportunidades claras e até um princípio de confusão entre integrantes dos bancos de reservas, rapidamente controlado pela arbitragem. Sem forças para reagir, a Ponte Preta viu o relógio correr e ouviu as vaias da torcida ao apito final.
O resultado colocou Robson de vez na briga pela artilharia da Série B. O atacante chegou a oito gols na competição e diminuiu a distância para Mikael, do CRB, líder do ranking com dez.
Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Vila Nova na sexta-feira, às 19h, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). No domingo, às 16h, a Ponte Preta visita o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).
FICHA TÉCNICA
PONTE PRETA 0 X 2 NOVORIZONTINO
PONTE PRETA - Diogo Silva; Lucas Cunha, Márcio Silva e Danilo Barcelos; Thalys, Rodrigo Souza (Diego Leão), André Lima (Léo Gomes), Élvis (David da Hora) e Kevyson; Baianinho (Diego Tavares) e William Pottker (Gustavo Telles). Técnico: Márcio Zanardi.
NOVORIZONTINO - Jordi; Castrillón (Alvariño), Gabriel Bahia, Patrick e Maykon; Luís Oyama, Léo Naldi, Tavinho e Rômulo (Titi Ortiz); Reidiney (Nicolas Careca) e Robson (Carlão). Técnico: Enderson Moreira.
GOLS - Robson, aos 31 minutos do primeiro tempo, e aos 13 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - André Lima e Márcio Zanardi (Ponte Preta); Castrillón, Gabriel Bahia, Tavinho e Enderson Moreira (Novorizontino).
CARTÃO VERMELHO - Márcio Silva (Ponte Preta).
RENDA - R$ 32.410,00.
PÚBLICO - 1.370 torcedores.
LOCAL - Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).