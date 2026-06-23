Giannis Antetokounmpo vai para o Miami Heat em mega-troca na NBA

O ala-pivô grego Giannis Antetokounmpo foi finalmente trocado pelo Milwaukee Bucks e será o novo reforço do Miami Heat, permanecendo na Conferência Leste da NBA. O movimento ocorre poucas horas antes do início do Draft, que terá a primeira rodada realizada nesta terça-feira.

Em um negócio que envolve Bobby Portis indo também a Miami, o Bucks recebe Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. e Kasparas Jakucionis, além de três escolhas de primeira rodada, incluindo a número 13 deste draft, uma troca de escolha e uma escolha de segunda rodada, segundo informou Shams Charania da ESPN americana. Existe a possibilidade de Herro ser envolvido em uma troca com outro time da liga.

O presidente de operações do Heat, o experiente Pat Riley, venceu a disputa pelo All-Star e futuro Hall da Fama, superando o Boston Celtics e Brad Stevens, que também almejavam a chegada de Giannis e, segundo boatos, estariam dispostos a incluir Jaylen Brown na negociação.

Giannis vem de uma sequência de lesões e pouco atuou na última temporada pelos Bucks, jogando apenas 36 dos 82 jogos. A equipe fez uma campanha ruim e sequer avançou aos playoffs do Leste, vencidos pelos New York Knicks, que depois se sagraram campeões contra o San Antonio Spurs por 4 a 1.

Horas antes da troca, Antetokounmpo havia feito uma publicação enigmática em suas redes sociais. "Deus, eu confiei em você no começo e continuarei confiando em você até o fim", escreveu. Agora, o atleta de 31 anos se junta ao pivô Bam Adebayo e será comandado pelo icônico técnico Erik Spoelstra.

Draftado pelo Milwaukee na 15ª escolha em 2013, o grego-nigeriano foi campeão da NBA na temporada 2020-21, título que o Bucks não conquistava havia 50 anos. Ele anotou 50 pontos no jogo decisivo contra o Phoenix Suns, em uma série vencida por 4 a 2 de virada. Também foi MVP das finais na mesma temporada.

Em Wisconsin, além de conquistar o troféu Larry O'Brien, Giannis foi duas vezes MVP da temporada regular em 2018-19 e 2019-20, 10 vezes All-Star e nove vezes eleito para o time ideal. Ele também integra o panteão dos 75 maiores jogadores da história da liga, eleito pela própria NBA.