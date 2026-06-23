Rayan deve entrar no lugar de Raphinha contra a Escócia

Estados Unidos - O atacante Rayan, de 19 anos, deverá ser o substituto de Raphinha na partida contra a Escócia, nesta quarta-feira (23), em Miami, válida pela terceira rodada da Copa do Mundo. A exceção da entrada do atacante do Bournemouth, Carlo Ancelotti irá manter os demais jogadores que iniciaram o jogo contra o Haiti, na última sexta (19).
A tendência é que a seleção brasileira entre em campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Matheus Cunha e Vini Jr. Recuperado de lesão na panturrilha direita, Neymar ficará no banco.
Rayan levou a melhor na disputa contra Luiz Henrique. O atacante ex-Vasco já havia substituído Raphinha na vitória sobre o Haiti. O ex-jogador de Botafogo e Fluminense entrou no empate contra Marrocos, na estreia do Brasil na Copa do Mundo.
Com a vitória sobre o Haiti, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.