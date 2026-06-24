Athletic-MG empata com Goiás em jogo com expulsão e pênalti perdido na Série B

Em jogo nervoso e com muitos cartões, Athletic-MG e Goiás ficaram no empate por 1 a 1 na tarde deste domingo pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo fora de casa, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), o time esmeraldino abriu o placar com Esli García. No segundo tempo os mineiros empataram com Kauan Rodrigues, mas ficaram com um jogador a menos na reta final após Jota ser expulso.
Com o resultado, o Athletic está há sete jogos invicto, mas com apenas duas vitórias. O time agora tem 19 pontos no meio da tabela. O Goiás aparece logo abaixo, com 18 pontos, mas agora há três jogos sem vencer, sendo dois empates e uma derrota.
O primeiro tempo foi bastante pegado, com muitos cartões amarelos e poucos lances perigosos. A primeira chegada de perigo do Athletic foi já na reta final, com Belezi desviando cruzamento para fora.
Apesar desse cenário, o Goiás conseguiu abrir o placar na única boa chance que teve, aos 47 minutos. Após passe da defesa, o zagueiro do Athletic tentou cortar e acabou ajeitando melhor ainda para Esli García. O atacante ainda driblou o goleiro e só empurrou para o gol.
Logo no primeiro ataque da etapa final, o Athletic teve chance para empatar após o árbitro marcar pênalti. Zeca foi para a cobrança, mas Thiago Rodrigues defendeu. O Goiás assustou depois com dois chutes de Kadu Sousa, mas ambos para fora.
Aos 21, o Athletic conseguiu o empate com um golaço de Kauan Rodrigues. Ele recebeu na intermediária, na parte central, ajeitou e chutou de longe, acertando o ângulo. Minutos depois, os mineiros quase viraram, mas o chute de Gustavinho parou no travessão.
O Athletic parecia melhor em busca da virada, mas ficou com um jogador a menos aos 31, quando Jota acertou a sola na coxa de Jean Carlos. Ele foi expulso após revisão no VAR. Mesmo com um a menos, Gabriel Moysés quase conseguiu a virada, mas o chute acertou outra vez a trave, definindo o empate.
Na 14ª rodada, o Goiás volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, quando recebe o Operário-PR no Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO). No sábado, às 11h, é a vez do Athletic visitar o Londrina no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, em Londrina (PR).
FICHA TÉCNICA
ATHLETIC-MG 1 X 1 GOIÁS
ATHLETIC - Luan Polli; Jhonatan (Gabriel Moysés), João Miguel e Belezi; Diogo Batista, Ian Luccas, Jota, Kauan Rodrigues e Zeca (Marcelo Henrique); Max (Gustavinho) e Dixon Vera (Bruninho) (Felipe Vieira). Técnico: Alex Souza.
GOIÁS - Thiago Rodrigues; Diego Caito (Rodrigo Soares), Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Djalma; Machado, Lucas Rodrigues, Juninho (Brayann) e Lucas Lima (Anselmo Ramon); Kadu Sousa (Halerrandrio) e Esli García (Jean Carlos). Técnico: Daniel Paulista.
GOLS - Esli García, aos 47 minutos do primeiro tempo. Kauan Rodrigues, aos 21 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Jhonatan, Ian Luccas, Zeca e Max (Athletic). Luiz Felipe, Djalma e Lucas Rodrigues (Goiás).
CARTÃO VERMELHO - Jota (Athletic).
ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).
PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.
LOCAL - Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).