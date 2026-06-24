Cuiabá marca no final e não deixa o Vila Nova-GO assumir liderança isolada da Série B

Com um gol de Calebe, aos 46 minutos do segundo tempo, o Cuiabá venceu por 1 a 0 o Vila Nova-GO e alcançou a sua terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado neste domingo na Arena Pantanal pela 13ª rodada.

O gol no final foi um castigo merecido para o Vila Nova, que passou o jogo todo priorizando a marcação, porque o empate iria garantir a liderança isolada da competição. Com a derrota, segue com 25 pontos, mesma pontuação do São Bernardo. O time paulista, no entanto, lidera porque tem melhor saldo de gols: 10 a 7.

O Cuiabá, que sempre buscou o ataque, mesmo com muitas dificuldades, acabou premiado pelo seu esforço. Após a vitória atingiu os 19 pontos, ainda em posição intermediária, porém, mais perto do G-6 - zona de classificação.

O time goiano vinha em alta, com quatro vitórias seguidas. Por isso mesmo, esperava-se um volume de jogo maior, mais coragem ofensiva e mais dificuldades para o Cuiabá, ainda em recuperação em termos de classificação.

O primeiro tempo apresentou o Cuiabá, como mandante, dominando as ações em campo, porém, sem mostrar qualidade para chegar na frente em boas condições de finalização. Mesmo assim, criou as melhores chances e teve, pelo menos, três momentos em que obrigou o goleiro Dalberson.

O Vila Nova-GO, mais cauteloso, esperou o momento para tentar ir ao ataque, arriscando apenas chutes de longa distância e que não levaram perigo ao goleiro Marcelo Carné.

No segundo tempo, pouca coisa mudou: o Cuiabá tentava ser o 'dono do jogo', mas não tinha jogadores criativos e pouco conseguiu. O Vila Nova, dentro da filosofia do técnico Guto Ferreira, não se arriscou. Afinal, ele sabia que nesta Série B o empate fora de casa poderia ser um grande negócio.

Mas, desta vez, faltou sorte. Aos 46 minutos, Kauan Cristyan fez boa jogada pelo lado direito e cruzou. A defesa não cortou na primeira trave e Nathan Camargo deu rebote para Calebe que, sozinho, completou para as redes.

Na 14ª rodada, o Cuiabá vai enfrentar o Avaí, em Florianópolis (SC), no domingo, dia 21. No sábado (20), o Vila Nova vai receber o Náutico, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 VILA NOVA-GO

CUIABÁ - Marcelo Carné; Raylan (Marcos Júnior), João Basso, Vitor Mendes e Marlon; Raul, Pepê (Victor Barbara), Calebe e Luiz Otávio (Luis Soares); Rodrigo Rodrigues (Kauan Cristyan) e Vinícius Peixoto (Mateus

Santos). Técnico: Eduardo Barros.

VILA NOVA-GO - Dalberson; Nathan Camargo, Tiago Pagnussat (Caio Marcelo), Anderson Jesus e Higor; João Vieira, Dudu e Dodô (Hayner); Ryan (Bruno Xavier), Janderson (Emerson Urso) e André Luís (Dellatorre). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Calebe, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Marcos Júnior (Cuiabá).

ÁRBITRO - Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA - R$ 19.840,00.

PÚBLICO - 1.735 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).