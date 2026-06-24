Novorizontino e Náutico empatam por 2 a 2 e ficam dentro do G-6 da Série B do Brasileiro

Em um jogo bem disputado e com muitas alternativas, Novorizontino e Náutico empataram por 2 a 2 neste domingo pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado no Estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte (SP). O time paulista completou sete jogos de invencibilidade, tem 21 pontos e ocupa a quinta posição. O Náutico se recuperou da derrota em casa por 1 a 0 para o Fortaleza e assumiu, provisoriamente, a sexta posição, com 20 pontos.

Pela 14ª rodada, o Novorizontino vai até Campinas para enfrentar a Ponte Preta no dia 22 (segunda-feira), em um duelo paulista. No sábado (20), o Náutico vai até Goiânia para pegar o Vila Nova-GO.

Com os dois times sonhando com acesso, o jogo começou bem movimentado. O Novorizontino iniciou mais agressivo e assustou num chute de Castrillón que passou perto da trave de Muriel, goleiro do Náutico. O time da casa chegou a marcar, aos 11 minutos, com Robson, mas o gol foi anulado pelo VAR.

Aos poucos, porém, o Náutico ganhou espaço e passou a ser mais efetivo. Aos 17 minutos quase que fez o gol num chute forte de fora da área de Victor Andrade. A bola explodiu na trave direita de Jordi. O visitante também teve um gol anulado, aos 24 minutos, quando Dodô marcou, mas havia impedimento na origem da jogada, o que foi somente confirmado pelo VAR.

O Náutico marcou aos 30 minutos numa cobrança de falta de Dodô, quase na linha da grande área. Lee bateu colocado, a bola desviou no meio da barreira e atrapalhou a defesa de Jordi.

O intervalo foi longo para os visitantes, que demoraram 19 minutos para retornar ao campo, atrasando o reinício do jogo. O Novorizontino voltou com duas mudanças promovidas pelo irritado técnico Enderson Moreira. Entraram os meias Luis Oyama e Juninho nas vagas, respectivamente, de Matheus Bianqui e Diego Galo.

O primeiro lance de perigo foi por parte do time pernambucano. Dodô recebeu a bola na intermediária sozinho, ajeitou e soltou a bomba. A bola passou raspando a trave esquerda de Jordi, aos três minutos.

Muriel também levou susto, aos oito minutos, quando Betão saiu jogando errado, perdeu a bola para Rômulo. Ele invadiu a área, mas perdeu a dividida com o goleiro, aos oito minutos.

O time da casa passou a marcar na frente e empurrar o Náutico para seu campo defensivo. Quase empatou aos 17 num chute cruzado de Vinicius Paiva, mas a bola foi para fora.

O esperado empate saiu aos 21, quando Juninho invadiu a área pelo lado esquerdo, deu a passada sobre um marcador e chutou no alto. A bola ainda tocou nas mãos de Muriel antes de entrar.

A vitória parecia mais perto do time paulista, mas um lance mudou toda a história. Aos 27 minutos, Juninho Todinho foi lançado em alta velocidade na área e acabou bloqueado por Jordi, que não tocou na bola e nem no atacante.

Mesmo assim, o árbitro Gustavo Ervino Bauermann (SC) marcou pênalti e ainda aplicou o cartão amarelo para Jordi, que exagerou nas reclamações. Dodô cobrou muito bem o pênalti, no alto e sem chances de defesa, fazendo 2 a 1, aos 30 minutos.

Mas o Novorizontino empatou logo em seguida, aos 33 minutos. Castrillón puxou a jogada pelo lado direito e deixou a bola nos pés do meia Rômulo. Com categoria ele levantou na área e Robson apareceu para tocar de primeira para s redes. Tudo igual: 2 a 2.

O jogo seguiu intenso, com o Novorizontino ainda tendo duas boas chances para marcar o gol da vitória. O Náutico se defendeu bem e ficou satisfeito com o empate.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 2 NÁUTICO

NOVORIZONTINO - Jordi; Castrillón (Alemão), Gabriel Bahia, Patrick e Maykon; Léo Naldi, Matheus Bianqui (Luis Oyama) e Rômulo (Tavinho); Diego Galo (Juninho), Vinícius Paiva (Carlão) e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

NÁUTICO - Muriel; Reginaldo (Matheus Ribeiro), Wanderson, Betão e Igor Fernandes (Arnaldo); Wenderson, Leonai (Luiz Felipe) e Dodô; Vinícius, Derek e Victor Andrade (Júnior Todinho - Felipe Saraiva). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Dodô, aos 30 minutos do primeiro tempo. Juninho, aos 21, Dodô, aos 30 (pênalti) e Robson, aos 33 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Bianqui, Juninho e Jordi (Novorizontino). Reginaldo e Derek (Náutico).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA - R$ 17.930,00.

PÚBLICO - 1.191 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).